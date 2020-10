Le président Donald Trump est de retour à la Maison Blanche après sa brève hospitalisation liée à son diagnostic de coronavirus, et son message de retour suscite déjà la polémique. S’exprimant depuis la Maison Blanche lundi soir, le président a suggéré qu’il pourrait “être immunisé” contre le nouveau coronavirus.

Dans le message vidéo partagé sur Twitter, Trump a déclaré qu’il venait de «quitter le Walter Reed Medical Center, et c’est vraiment quelque chose de très spécial», ajoutant que pendant son séjour, il «avait tellement appris sur le coronavirus». Il a encouragé les téléspectateurs à ne pas laisser le virus “vous dominer. N’ayez pas peur. Vous allez le battre”, expliquant qu’après avoir été soigné à l’hôpital, il se sent “mieux que moi depuis longtemps … mieux qu’il y a 20 ans. “

pic.twitter.com/OxmRcZ5nUZ – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 5 octobre 2020

“Et maintenant je vais mieux, et peut-être que je suis immunisé, je ne sais pas”, a poursuivi en partie Trump. “Mais ne laissez pas cela dominer vos vies. Sortez. Soyez prudent. Nous avons les meilleurs médicaments au monde. Et tout s’est passé très rapidement et ils sont tous approuvés et les vaccins arrivent momentanément.”

Les affirmations de Trump sont survenues alors qu’il était toujours infecté par le virus et juste après que le médecin de la Maison Blanche, Sean Conley, ait déclaré que le président “n’était peut-être pas encore tout à fait sorti du bois”. Le président, avec la première dame Melania Trump, a été diagnostiqué la semaine dernière, avec un certain nombre d’autres personnes dans son cercle intime qui ont également été testées positives. Ses remarques de lundi ont immédiatement déclenché les réseaux sociaux.

Trump a tweeté une vidéo il y a 18 minutes. Il a dit n’ayez pas peur. Il a dit: «Peut-être que je suis immunisé» contre le virus dont il vient d’être hospitalisé ces 3 derniers jours. Le moment est idéal pour invoquer le 25e amendement. – NEWSNOTES💙 (@ReportsDaNews) 6 octobre 2020

Cette vidéo est imprudente comme l’enfer. Trump dit n’ayez pas peur. Trump dit «allez-y» et dit que les gens vont vaincre le virus parce que nous avons les meilleurs médicaments. Il suggère également qu’il est immunisé. Trump avait des soins au niveau présidentiel et dit aux gens que s’ils l’obtiennent, tout ira bien. https://t.co/mVbKEWGMpL – Ahmed Baba (@AhmedBaba_) 6 octobre 2020

Trump se demande s’il pourrait être immunisé contre le coronavirus … Dans ce cas, pourquoi les médecins lui ont-ils donné tous ces médicaments puissants? Peut-être devaient-ils traiter les éperons osseux qui l’empêchaient de servir dans l’armée – John Cleese (@JohnCleese) 6 octobre 2020

🤦 Immunité contre l’apprentissage. Nous ne savons pas encore s’il bénéficie de l’immunité de Covid. Ce qu’il n’aura pas après le 20/01/21, c’est l’immunité de poursuites. – Henry M. Rosenberg (@DoctorHenryCT) 6 octobre 2020

Immunité au bon sens – spensergirlFlorida (@spensergirlFLA) 6 octobre 2020

Trump est vraiment passé à la télévision et a dit qu’il était immunisé contre un virus qu’il avait littéralement en ce moment LOL – Becca (@beccamarottaa) 6 octobre 2020

TRUMP vient de dire qu’il pourrait être un adieu immunitaire – ً (@Iuvtiddie) 6 octobre 2020

Trump disant «peut-être que je suis immunisé, IDK?» est hilarant pour moi 🤣 – Maintenant, vous ne pouvez pas partir …. (@ Regalareg1) 6 octobre 2020

Le fait que Trump va continuer sur le fait qu’il est maintenant immunisé est tellement dangereux – Rebecca Edmenson (@BeckEdmenson) 6 octobre 2020

Donald Trump:

«Peut-être que je suis immunisé contre le virus Corona.» Aussi Donald Trump:

* a le virus Corona * Chili … pic.twitter.com/BArKYrxvBu – 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒆𝒍𝒍 𝑨𝒎𝒐𝒌𝒐 (@CharellAmoko) 6 octobre 2020

