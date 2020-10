Le président Donald Trump semble une fois de plus soutenir les négociations sur un projet de loi de relance après avoir dit plus tôt cette semaine aux républicains du Congrès d’arrêter les discussions avec les démocrates. Lors d’un entretien avec Maria Bartiromo sur Fox Business jeudi matin, le président a déclaré que les pourparlers «commençaient à marcher».

“Je pense que nous avons de très bonnes chances de faire quelque chose”, a-t-il déclaré dans le segment de la télévision en direct, ajoutant qu’il y avait des “discussions très productives” en cours sur le soulagement des coronavirus. La déclaration a été un peu surprenante pour ceux qui ont suivi de près les nouvelles sur la relance, alors que Trump a retiré son équipe des négociations mardi. Il a semblé faire marche arrière plus tard dans la nuit après la chute des actions suite à sa déclaration sur le report des négociations après les élections. À ce stade, il a demandé à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, de lui envoyer des factures d’assistance autonomes, notamment pour les compagnies aériennes et des chèques de relance individuels.

Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin ont tenu des appels téléphoniques mercredi sur une aide potentielle à l’industrie aérienne, mais il ne semble pas que Mnuchin ait été réceptif à d’autres éléments d’un plan de secours global. Alors que Pelosi a rejeté la pression de Trump sur l’approbation d’un projet de loi autorisant seulement 1200 dollars de chèques de relance individuels, Trump a affirmé jeudi matin que ces contrôles – et d’autres mesures – étaient sur la table.

“Nous avons recommencé à parler. Et nous parlons de compagnies aériennes et nous parlons d’un accord plus important que celui des compagnies aériennes”, a déclaré Trump. “Nous parlons d’un accord avec 1 200 $ par personne, nous parlons d’autres choses.”

Le porte-parole de Pelosi, Drew Hammill, a déclaré mercredi que Pelosi et Mnuchin devraient se parler à nouveau jeudi. Le caractère optimiste des pourparlers de ces dernières heures s’est reflété sur le marché boursier, avec des contrats à terme sur l’indice S&P 500 en hausse de 0,6% jeudi matin.

Les Américains ont été rappelés à nouveau jeudi matin au besoin continu de secours, avec un rapport du gouvernement présentant 840 000 demandes initiales d’assurance-chômage au cours de la semaine la plus récente dans les programmes réguliers de l’État. C’est plus du quadruple du niveau avant que la pandémie ne frappe, et plus élevé que le pic de la récession de 2007-2009.

Malgré le besoin évident d’allégement financier, le Congrès est en désaccord depuis des mois, depuis l’approbation de la loi CARES plus tôt cette année. Les démocrates estiment qu’un projet de loi plus complet est nécessaire pour stimuler correctement l’économie tandis que les républicains estiment que l’aide devrait être plus ciblée sur des industries spécifiques.

Lors d’une apparition dans The View mercredi, Pelosi a réitéré sa position selon laquelle des chèques de 1 200 $ à eux seuls ne seraient pas suffisants pour remettre le pays sur pied. “Eh bien, il est difficile de voir une voie claire et saine dans tout ce qu’il fait. Mais le fait est qu’il a vu l’inconvénient politique de sa déclaration de s’éloigner des négociations”, a déclaré Pelosi à propos de Trump. «Tout ce qu’il a toujours voulu en négociation, c’était d’envoyer un chèque avec son nom imprimé dessus. Oubliez le virus.