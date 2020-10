Lire le contenu vidéo



Donald Trump dit qu’il a maintenant une “lueur protectrice” … sa façon de dire qu’il a en quelque sorte une immunité contre le coronavirus.

Trump est apparu sur Maria Bartiromo‘s FNC show, “Sunday Morning Futures” et a déclaré qu’il pense qu’il est maintenant immunisé contre le virus. Il n’a pas dit si ses tests étaient désormais négatifs pour le COVID. Il est possible que ses médecins aient pu mesurer le niveau de COVID dans son système et prendre une telle décision, mais ses médecins sont maman depuis près d’une semaine.

Les voyages de planification du président dans les États du champ de bataille lundi, mardi et mercredi, à commencer par la Floride. Comme nous l’avons signalé, il a organisé un événement Samedi sur la pelouse sud de la Maison Blanche.

Trump a essayé l’ombrage Joe Biden dans l’émission, en disant: “Il semble que je suis immunisé, donc je peux sortir d’un sous-sol.” Le fait est que Biden est sorti de son sous-sol depuis des semaines. Il a pu faire campagne parce qu’il portait des masques et qu’il se distanciait socialement, donc il n’a pas eu le COVID et a atterri à l’hôpital.

L’attitude de Trump envers son traitement COVID a alarmé les médecins et les scientifiques, qui pensent qu’il continue d’envoyer un message incorrect et dangereux sur les dangers du COVID. Trump, qui a qualifié le virus de «bénédiction de Dieu», a été un patient terrible … quittant son lit d’hôpital pour un rassemblement au volant, retournant à la Maison Blanche sans porter de masque, travaillant dans le bureau ovale plutôt que s’isolant, organisant un rassemblement sur la pelouse sud, et ainsi de suite.

Il est également inconscient du fait qu’il a reçu de meilleurs soins médicaux que pratiquement n’importe quel Américain, et même il a admis que s’il n’était pas traité, il pourrait être mort.