Alors que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, se prépare à dévoiler un autre paquet de secours, le président Donald Trump a indiqué qu’il était «prêt à signer» un autre projet de loi de relance. Le président, qui la semaine dernière avait appelé à la fin des pourparlers de relance, a fait ces remarques dans un tweet partagé jeudi matin juste après son rassemblement dans l’Iowa.

Dans le message du petit matin, qui a été partagé juste après minuit, Trump a pris pour cible la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, qui, selon lui, “ne se soucie pas moins du peuple américain ou du grand travailleur américain”, marquant le dernier doigt pointé au milieu de la ruée. d’approuver un projet de loi de secours avant les élections de novembre. L’exhortant à “approuver les STIMULUS nécessaires maintenant”, Trump a poursuivi en écrivant que “les républicains sont prêts à partir, je suis prêt à signer !!!”

Nancy Pelosi se fiche du peuple américain ou du grand ouvrier américain. Elle devrait approuver le STIMULUS nécessaire maintenant. La plupart des autres Dems sont d’accord. Les républicains sont prêts à partir, je suis prêt à signer !!! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 15 octobre 2020

Bien que la loi CARES approuvée en mars ait rapidement été promulguée et ait reçu un soutien bipartisan, les efforts supplémentaires pour faire passer des mesures de relance ont pratiquement été contrariés. En mai, Pelosi, avec le soutien de ses collègues démocrates, avait introduit la loi HEROES. Avec un prix qui dépassait les 3 billions de dollars, ce projet de loi comprenait, entre autres, des aides d’État et locales, une extension des allocations de chômage améliorées et une deuxième série de chèques de relance. Bien qu’il ait été adopté lors d’un vote à la Chambre, il n’a jamais été présenté au Sénat pour un vote, et aucun autre effort de secours généralisé n’a été fait jusqu’en juillet, lorsque le GOP a introduit la loi HEALS de 1 billion de dollars, qui comprenait également un cycle supplémentaire de paiements directs. . Tout comme la loi HEROES qui l’a précédée, la loi HEALS n’a pas bien fonctionné et les négociations entre Pelosi, le chef de la minorité au Sénat Chuck Schumer, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, sont rapidement tombées dans l’impasse.

Bien que ces pourparlers de secours aient repris dans une certaine mesure, un certain nombre d’autres propositions ont également été présentées, toutes subissant le même sort. Les républicains, croyant qu’un paquet ne devrait pas dépasser 1 billion de dollars, ont introduit deux paquets plus minces. Les démocrates, quant à eux, ont également introduit ce qui a été surnommé le HEROES Act 2.0. Cette proposition a coûté 2,2 billions de dollars et a été contre-proposée par Mnuchin, portant l’offre de la Maison Blanche à 1,8 billion de dollars. Pelosi, cependant, a rejeté l’offre, la qualifiant de “manifestement inadéquate”.

On s’attend à ce que Pelosi et Mnuchin poursuivent les pourparlers de secours jeudi, un jour qui est appelé l’une des dernières poussées pour conclure un accord de relance avant les élections du 3 novembre. Selon The Hill, bien que Pelosi et Mnuchin aient indiqué que des progrès avaient été accomplis, Mnuchin, s’exprimant lors d’une conférence mercredi, a mis en doute qu’un accord sera conclu d’ici le jour du scrutin, déclarant: “Je dirais à ce stade que quelque chose est fait. avant l’élection et l’exécution serait difficile. “