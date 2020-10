Le président Donald Trump a déclaré qu’il était prêt à signer un “grand, beau” plan de relance lors de la mairie de NBC News de jeudi soir à Miami. Dans un tweet de suivi sur le sujet avant l’événement, Trump a affirmé que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, était la seule personne à «retarder» l’accord de relance, même si les républicains du Sénat se préparent à voter sur un autre plan de relance beaucoup plus petit que n’importe quel paquet le House et Pelosi envisagent. Pelosi fait pression pour un paquet de 2,2 billions de dollars, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a offert un paquet de 1,8 billion de dollars et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, propose un paquet de 500 milliards de dollars.

Lors de la mairie, Trump a affirmé que les républicains approuveraient un nouveau plan de relance, mais Pelosi faisait obstacle. “Le fait est qu’elle a tort parce que les gens savent qu’elle est sur notre chemin, elle ne l’approuve pas, elle n’apprécie pas nos employés et elle n’apprécie pas du tout nos travailleurs”, a déclaré Trump à la modératrice Savannah Guthrie. “Nancy Pelosi, nous sommes prêts à signer et à passer le stimulus, mais elle doit l’approuver.”

Cependant, Guthrie a rappelé à Trump qu’il était celui qui avait tenté d’arrêter toutes les discussions de relance début octobre, insistant sur le fait qu’il n’y aurait pas d’accord avant les élections. Trump a rapidement inversé sa position, suggérant qu’il pourrait y avoir un projet de loi «ciblé». Il a ensuite changé d’avis à nouveau, disant qu’il voulait un “gros” accord, auquel les républicains du Sénat se sont opposés depuis que la Chambre a adopté le premier HEROES Act de 3 billions de dollars en mai.

“Vous savez contre qui je négocie? Nancy Pelosi, parce qu’elle ne veut pas leur donner d’argent”, a affirmé Trump. “Nous devrions avoir un stimulus. Ce n’était pas la faute de notre peuple. C’était la faute de la Chine. Et elle pénalise notre peuple. Je suis prêt à signer un grand, beau stimulus. Vous avez vu l’autre jour, j’ai dit:” Allez grand ou allez domicile.”

Trump a déclaré plus tard qu’il voulait que le stimulus soit «grand» et «audacieux», avec de l’argent pour aller «directement au peuple». Guthrie a demandé si les républicains étaient prêts à aller grand, et Trump a dit qu’ils le feraient, même s’ils ne semblent pas l’être. “Je le sais parce que je ne leur ai pas demandé de le faire parce que je ne peux pas passer par Nancy Pelosi”, a déclaré Trump. “Si Nancy Pelosi et moi, par l’intermédiaire de mes représentants ou directement, je m’en fiche, si nous acceptons quelque chose, les républicains l’accepteront.”

Mnuchin a offert un paquet de 1,8 billion de dollars, mais Pelosi l’a qualifié de “manifestement insuffisant” et n’inclut pas tout le financement des États et des gouvernements locaux pour lutter contre le coronavirus que les démocrates réclamaient. Pendant ce temps, McConnell prévoit de voter sur un plan de relance de 500 milliards de dollars et il a même rejeté l’offre de 1,8 billion de dollars.

Le Congrès a déjà adopté trois plans de relance majeurs, ainsi qu’un quatrième paquet plus petit en avril pour ajouter plus de fonds au programme de protection des chèques de paie (PPP). Bien que le coronavirus continue d’affecter le pays, avec plus de 218000 morts d’Américains, le Congrès n’est parvenu à aucun accord sur de nouvelles mesures de relance pour aider l’économie. La loi CARES comprenait un chèque de relance unique envoyé directement aux Américains pour au moins 1 200 $. Les récentes propositions de Mnuchin et des démocrates de la Chambre comprenaient un second contrôle.