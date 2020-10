Le président Donald Trump a passé la majeure partie de la matinée de mardi sur Twitter, affirmant qu’il «se sentait bien» alors qu’il continuait de se remettre du COVID-19. Le président est à moins d’une semaine du début de ses symptômes de coronavirus et de son test positif, mais il a insisté pour retourner à la Maison Blanche lundi soir contre protocole médical. Une fois sur place, il a passé mardi matin à tweeter.

Trump s’est levé tôt mardi, publiant des commentaires électoraux commençant juste après 7 h 30 HE. Il a fait des déclarations douteuses au sujet de son adversaire à l’élection présidentielle de 2020, l’ancien vice-président Joe Biden, paraphrasant apparemment sa compréhension des positions politiques de Biden sur la base de la mairie de lundi soir sur NBC News. Trump a ensuite faussement affirmé que la grippe saisonnière était plus “mortelle” que le COVID-19, et Twitter a signalé ce tweet pour “diffusion d’informations trompeuses et potentiellement nuisibles liées au COVID-19”. Quelques heures plus tard, Trump a écrit simplement: “SE SENTIR GRAND!”

SE SENTIR BIEN! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 6 octobre 2020

Au fil des heures, Trump est resté actif sur Twitter, commentant la mairie de Biden de la nuit précédente comme s’il regardait le tout. De nombreux critiques ont émis l’hypothèse que Trump a passé la journée à regarder les nouvelles du câble, après avoir insisté pour qu’il soit renvoyé de l’hôpital et retourné à la Maison Blanche afin de pouvoir «retourner au travail».

Trump a publié des extraits de la couverture de Fox News de l’élection de sa maladie, remerciant le réseau pour son portrait favorable de lui. Il s’est plaint plus tard: “The Fake News Media refuse de discuter de la qualité de l’économie et du marché boursier, y compris JOBS sous l’administration Trump.”

Le mini Mike Bloomberg, qui s’est ridiculisé sur la scène du débat des Dems quand Elizabeth Warren et les autres l’ont simplement séparé, devient «fou» en essayant de racheter son chemin dans le cœur des libéraux démocrates. Ses publicités en Floride sont des mensonges. Je suis bien meilleur pour les SENIORS que Sleepy! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 6 octobre 2020

Vendredi, le Bureau of Labor Statistics a fait état d’une vision beaucoup plus désastreuse de l’économie et du marché du travail, selon un rapport de CNN. Le premier mandat de Trump a été le témoin du plus grand nombre de pertes d’emplois de tous les présidents depuis 1939, dans une tendance établie avant même la pandémie de coronavirus. Si le taux de chômage a reculé récemment, les experts ne s’attendent pas à ce que même cette reprise partielle dure longtemps sans une action plus décisive en matière de santé publique et davantage de plans de relance.

Mon père était l’un des 1429. Il est décédé samedi à West Tennessee Healthcare à Dyersburg, TN. Ce n’est pas la grippe, elle ne va pas simplement disparaître, vous ne pouvez pas la vaincre en étant un dur à cuire. Vous ne savez pas à quel point ce président a fait souffrir des familles comme la mienne. https://t.co/S3Y73roehO – Reid Johnson (@reidjhnsn) 6 octobre 2020

Trump a continué à répandre des mensonges sur le virus, même s’il en souffre lui-même. Le président encourage ses partisans à ignorer les directives de santé publique établies par son CDC et d’autres professionnels de la santé. Dans le processus, il a insulté des centaines de milliers d’Américains qui ont perdu des êtres chers à cause du COVID-19 au cours des six derniers mois.