Le prochain projet de loi de relance ne se manifestera qu’après le jour du scrutin. Après des mois de négociations entre la présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, l’objectif du projet de loi a été repoussé d’au moins une semaine, selon le président Donald Trump, qui a promis mardi le “meilleur plan de relance que vous ayez jamais vu. vu “se produirait après l’élection.

S’adressant aux journalistes à la Maison Blanche à seulement une semaine avant que les Américains de tout le pays se rendent aux urnes, le président a indiqué que tout espoir d’un accord pré-électoral était désormais hors de question. Déclarant que «notre peuple devrait l’obtenir», le président, interrogé sur le moment où un paquet serait approuvé, a répondu «après les élections». Il a également critiqué Pelosi, réitérant ses affirmations selon lesquelles les démocrates ne recherchent que des renflouements pour les États et les villes bleus.

“Notre peuple devrait comprendre – le stimulus. Mais Nancy Pelosi ne s’intéresse qu’à renflouer les villes et les États démocrates mal gérés et criminels. C’est tout ce qui l’intéresse. Elle n’est pas intéressée à aider les gens”, a-t-il déclaré. “Nous allons – après les élections, nous aurons le meilleur plan de relance que vous ayez jamais vu, parce que je pense que nous allons reprendre la Chambre à cause d’elle.”

Ses remarques ont fait écho à celles de la directrice des communications de la Maison Blanche, Alyssa Farah, qui a suggéré mardi qu’un accord sur le projet de loi de relance serait conclu dans les prochaines “semaines” plutôt que dans les jours. Apparaissant sur Fox & Friends mardi, Farah a déclaré que “nous sommes convaincus que nous pouvons obtenir quelque chose dans les semaines à venir. Nous espérons dans quelques semaines. Je ne veux pas trop devancer les annonces.” “

Pelosi et Mnuchin sont à la table des négociations depuis des semaines. Leurs discussions ont commencé après l’introduction en juillet de la proposition du GOP’s HEALS Act et ont repris fin septembre après que les pourparlers aient atteint une “impasse tragique” début août. Bien qu’ils aient fait pression pour parvenir à un accord et faire rédiger un projet de loi de relance, adopté par les deux chambres du Congrès et signé par Trump avant le 3 novembre, des rapports récents suggèrent que cela n’est plus possible. Avec Pelosi et Mnuchin travaillant toujours sur les derniers détails du projet de loi, le Sénat, à la suite d’un vote lundi pour confirmer Amy Coney Barrett à la Cour suprême, a ajourné au lundi 9 novembre, ce qui signifie que tout projet de loi de redressement serait incapable de faire au Sénat jusqu’à cette date ou après cette date.