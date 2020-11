Samedi, un bus de campagne Joe Biden a été encerclé et sorti de la route par des partisans de Donald Trump à San Antonio, au Texas. Un jour plus tard, Trump est allé sur Twitter pour approuver les partisans pour leurs actions après que le FBI a confirmé qu’il enquêtait sur la situation.

Le FBI de San Antonio a publié dimanche une déclaration selon laquelle ils étaient au courant de l’incident et enquêteraient. Trump a retweeté cette réponse et a ajouté la sienne en plus: “À mon avis, ces patriotes n’ont rien fait de mal.” Il a ensuite suggéré que le FBI tourne son attention vers ANTIFA, un groupe anti-fasciste, qui, selon Trump, «courent partout en brûlant nos villes dirigées par les démocrates et en blessant notre peuple». C’est la deuxième fois que le président montre apparemment son soutien aux actions démontrées par ses partisans. Il a partagé la vidéo samedi après l’incident, en écrivant: «J’AIME LE TEXAS».

À mon avis, ces patriotes n’ont rien fait de mal. Au lieu de cela, le FBI & Justice devrait enquêter sur les terroristes, les anarchistes et les agitateurs de l’ANTIFA, qui courent incendier nos villes dirigées par les démocrates et blessent notre peuple! https://t.co/of6Lna3HMU – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 2 novembre 2020

Après que cela s’est passé et que Trump a commenté la question, Biden a semblé partager ses réflexions sur la situation dans un tweet de son propre chef. Il a commencé son message en disant que ce que dit le président a du poids, et malgré le pouvoir qui vient avec le fait d’être en charge, Trump a «utilisé avec insistance le sien pour inciter à la violence … et nous pousser plus loin. Tout au long des débats et de sa campagne, Biden a exprimé sa volonté de rapprocher le pays et comme il l’a laissé entendre dans ce tweet respectif, de mettre fin aux divisions de Trump.

La scène a vu le bus de campagne de Biden faire son chemin de San Antonio à Austin alors que le candidat démocrate continue de pousser le Texas à un État bleu. Un groupe de voitures a commencé à suivre le bus et a crié des obscénités avant que les 100 véhicules ne forcent finalement le bus à s’arrêter. Le personnel de l’autobus a appelé le 9-11 et a reçu de l’aide pour se rendre à destination. L’événement a fini par être annulé après tout ce qui s’est déroulé.

Après sa poussée au Texas, Biden a tourné son attention vers la Pennsylvanie dimanche. L’État de Keystone, qui a vu le plus grand journal de Pittsburgh émettre son approbation de Trump, est l’un des plus grands acteurs de la soirée électorale et celui qui a remis ses votes de collège électoral à Trump lors des élections de 2016.