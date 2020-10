Après avoir combattu le COVID-19 au centre médical militaire Walter Reed ces derniers jours, le président Donald Trump est retourné à la Maison Blanche lundi soir. Alors qu’il retournait à la Maison Blanche, où il continuera à recevoir un traitement pour COVID-19, le président portait un masque. Cependant, une fois revenu à la Maison Blanche et apparu sur le balcon pour une séance photo, il a enlevé le masque malgré le fait qu’il pouvait encore être contagieux et ressentir des symptômes liés à la maladie.

Le président a quitté l’hôpital prématurément. Trump a à peine dit un mot en sortant de l’hôpital et n’a pas répondu aux questions des journalistes, dont l’un a demandé s’il était un «super-diffuseur» de la maladie. Cependant, il a partagé des gestes encourageants en passant. Comme mentionné précédemment, le président a enfilé un masque facial en quittant l’établissement médical. Mais, une fois qu’il s’est rendu sur le balcon de la Maison Blanche, Trump a enlevé son masque afin de participer à une séance photo. Beaucoup ont par la suite critiqué cette décision, car le président est toujours probablement contagieux à ce stade et le retrait de son masque pourrait exposer d’autres personnes à proximité au risque d’attraper le COVID-19.

Trump a immédiatement enlevé son masque à son retour à la Maison Blanche pic.twitter.com/WyIOUSb6Gc – Aaron Rupar (@atrupar) 5 octobre 2020

Le président s’est d’abord rendu sur Twitter tôt vendredi matin pour partager que lui et la Première Dame Melania Trump avaient été testés positifs au COVID-19. Vendredi après-midi, il a été admis au centre médical militaire Walter Reed après avoir subi des «symptômes bénins». Quelques jours seulement après son admission à l’hôpital, il s’est de nouveau rendu sur Twitter pour informer ses abonnés de son état. Il a écrit lundi après-midi qu’il «se sentait vraiment bien». Il a également écrit que les gens ne devraient pas avoir «peur» du coronavirus et ne pas le laisser «dominer votre vie».

Dans son message, il a dit qu’il serait renvoyé de Walter Reed plus tard dans la soirée. Tout comme il l’a écrit, il a ensuite été libéré et est retourné à la Maison Blanche. On ne sait pas comment il continuera à exercer ses fonctions de président avec son diagnostic. Nombreux sont ceux qui ont contesté les propos du président dans ce tweet, d’autant plus qu’ils ont apparemment minimisé la gravité de la pandémie. Selon Time, à l’heure actuelle aux États-Unis, il y a eu plus de 7 000 000 cas positifs de COVID-19 et plus de 200 000 décès associés à la maladie.