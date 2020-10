Le président Donald Trump a tweeté ses louanges au personnel du centre médical militaire Walter Reed samedi après-midi, depuis sa chambre d’hôpital. Le président est hospitalisé depuis vendredi soir avec un cas de COVID-19 mais est apparemment en assez bon état pour utiliser son téléphone. Il a remercié le personnel hospitalier du pays pour son travail.

“Les médecins, les infirmières et TOUS du GREAT Walter Reed Medical Center, et d’autres institutions également incroyables qui les ont rejoints, sont incroyables !!!” Trump a tweeté. «D’énormes progrès ont été accomplis au cours des 6 derniers mois dans la lutte contre cette peste. Avec leur aide, je me sens bien!

Les médecins, les infirmières et TOUS du GREAT Walter Reed Medical Center, et d’autres institutions tout aussi incroyables qui les ont rejoints, sont incroyables !!! Avec leur aide, je me sens bien! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 3 octobre 2020

Le président a été testé positif au coronavirus jeudi soir et l’a annoncé aux petites heures de vendredi matin. Son administration a d’abord affirmé qu’il était en bon état, mais vendredi soir, il a été hospitalisé sans avertissement. Les porte-parole de la Maison Blanche ont déclaré que Trump avait été emmené à Walter Read “par prudence”.

Samedi matin, le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Conley, a donné une conférence de presse sur les marches de Walter Reed avec les autres médecins s’occupant des soins du président. Ils ont brossé un tableau optimiste de la condition de Trump, bien qu’ils aient refusé de répondre à plusieurs questions des journalistes. Quelques heures plus tard, une source proche du président a déclaré à l’Associated Press que Trump avait besoin d’un supplément d’oxygène vendredi après-midi, peu de temps avant son hospitalisation.

Conley et les autres médecins diraient seulement que Trump n’avait pas eu besoin d’oxygène d’appoint depuis son arrivée à l’hôpital et que sa fièvre s’était levée vendredi matin. Pourtant, ils ne pouvaient pas donner une estimation du moment où il pourrait sortir de l’hôpital.

À la suite de son diagnostic, Trump a été plus que jamais critiqué pour son attitude négligente à l’égard des précautions contre les coronavirus. Le président a dédaigné les précautions de sécurité telles que la distance sociale et les masques faciaux et s’est moqué des autres pour avoir suivi ces directives.

Vendredi, le présentateur de Fox News, Chris Wallace, a révélé que Trump était arrivé en retard au débat présidentiel dans l’Ohio mardi, ne lui laissant pas le temps d’y être testé pour le coronavirus. Les organisateurs auraient utilisé le «système d’honneur», espérant que Trump est régulièrement testé à la Maison Blanche et en campagne électorale.

Si Trump a été testé, son cas n’a pas été détecté par la méthode de test de la Maison Blanche, pas plus que celui de son conseiller principal Hope Hicks. Cependant, un responsable de l’administration Trump a déclaré samedi à l’Associated Press qu’il n’y aurait aucun changement dans la procédure de test de la Maison Blanche. Les critiques soutiennent que c’est encore une preuve supplémentaire que Trump et son personnel ne prennent pas cette pandémie assez au sérieux.