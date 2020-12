Le temps de Donald Trump à la Maison Blanche touche à sa fin avec la journée d’inauguration de Joe Biden à la fin du mois de janvier. Avant de quitter la capitale de l’État, Trump étudie ses options de laisser un héritage derrière lui, l’un de ceux étant un aéroport nommé en son honneur.

Deux sources ont déclaré au Daily Beast que Trump était intéressé par l’idée d’avoir un aéroport qui porte son nom. Le point de vente dit qu’il a parlé avec des assistants et des conseillers de cette possibilité. L’une des sources a également déclaré que cela l’intéressait depuis 2018, date à laquelle il a commencé à réfléchir au concept. Trump, selon l’une des deux sources, a déclaré qu’il examinait les documents nécessaires pour faire tourner les roues. Le Miami Herald a suivi avec l’attaché de presse de Trump, Judd Deere, qui n’a pas confirmé qu’aucune de ces discussions avait eu lieu car ils ne commentaient pas les «conversations privées». Les premières spéculations sur l’aéroport qui serait visé par les droits de dénomination de Trump sont Palm Beach International, selon le point de vente de Floride. C’est parce qu’il est situé à quelques kilomètres de sa propriété de Mar-a-Lago où la famille devrait déménager après l’expiration de son mandat, bien que certains de ses voisins cherchent à empêcher que cela se produise. Trump lui-même n’a pas encore fait de commentaires publics sur le fait de vouloir qu’un aéroport porte son nom.

L’idée de renommer Palm Beach International a déjà été lancée par d’autres. Christian Ziegler, un haut responsable du Parti républicain de Floride, a déclaré au Sun Sentinel ce week-end que le sud de la Floride deviendrait le terrain de jeu de Trump et de ses partisans. En conséquence, il a dit qu’il s’attendait à ce qu’une bibliothèque présidentielle apparaisse et que, avec elle, l’aéroport subisse un changement vers l’aéroport international de Trump et soit “la porte d’entrée du sud de la Floride pour les fans adorateurs de l’ancien président”.

En plus de nommer un aéroport après lui-même, Trump a passé certaines de ses dernières semaines au pouvoir à signer le projet de loi de secours contre les coronavirus. Après avoir qualifié le plan de “honte” et posté une longue vidéo sur Twitter dans laquelle il soulignait que le chèque de relance de 600 dollars était une insulte au peuple américain, Trump a fini par signer la loi dimanche. Un jour plus tard, la Chambre a adopté un projet de loi pour augmenter les paiements d’aide à 2 000 $, car elle se dirigera maintenant vers le Sénat.