ny droit qui vaut la peine d’avoir besoin d’avoir une base légale. Et là où il y a des lois, il y aura aussi tendance à être des avocats et des tribunaux pour que ces droits soient exécutoires. Peu de gens aiment les avocats et les tribunaux, mais ils sont essentiels si nous voulons avoir des droits. Les droits de vote et d’élections libres et équitables sont des droits fondés sur la loi aux États-Unis, comme au Royaume-Uni et ailleurs.

Et il n’est donc pas rare que des candidats déçus, voire des électeurs déçus, envisagent d’invoquer le pouvoir de la loi en cas d’irrégularité. C’est leur droit et leur capacité à faire valoir leurs droits fait partie du processus démocratique, et non une alternative à celui-ci.

Mais ce que Donald Trump cherche actuellement à faire avec l’élection présidentielle va bien au-delà de la simple recherche de faire respecter ses droits en tant que candidat. Il tente de plaider son chemin vers la victoire en opposition à un processus démocratique, et non dans le cadre de celui-ci. Il est tellement effronté en faisant cela que les incohérences sont flagrantes. Dans un État, ses avocats veulent s’assurer que chaque vote est compté, tandis que dans d’autres, ils demandent que le décompte soit suspendu.

Leurs approches tactiques varient selon que Trump est derrière ou devant. Ses avocats travaillent à rebours de sa position politique et élaborent des soumissions juridiques en conséquence. Mais ces manigances ne sont pas seulement cyniques dans leur opportunisme, elles ont tort pour deux raisons politiques plus profondes.

En attaquant le droit de vote, l’approche de Trump est, par essence, celle d’un aspirant monarque, pas d’un président

Premièrement, ils ignorent l’objectif sous-jacent de la loi électorale, qui consiste à faire en sorte que le plus de votes compte. Les avocats de Trump poursuivent devant les tribunaux pour exclure certains votes qui ont été publiés ou qui ont été exprimés autrement que par la présence personnelle dans un bureau de vote.

Les tribunaux, quelles que soient les sympathies politiques des juges, ne seront pas impressionnés par ces utilisations de la loi électorale pour supprimer la participation démocratique. La loi électorale devrait viser à donner force aux droits des électeurs, et non à les enlever.

La deuxième raison touche au cœur de l’identité politique de l’Amérique. Les États-Unis ne prétendent pas seulement être une démocratie. C’est aussi une république. Dans une démocratie comme au Royaume-Uni, le processus démocratique garantit la participation populaire au choix de ceux qui gouvernent et font les lois. Les élections générales, par exemple, garantissent qu’en fin de compte, le peuple peut décider des questions politiques, même si dans la pratique ce contrôle démocratique est indirect.

Dans une république, le rôle du peuple va encore plus loin. En Grande-Bretagne, il peut y avoir une participation démocratique, mais légalement tout le pouvoir découle de la monarchie.

La souveraineté repose sur la couronne au parlement, dans les tribunaux et en exerçant la prérogative royale. Dans une république, la souveraineté vient du peuple lui-même. En tant que tel, il doit y avoir un examen plus attentif pendant les élections que ceux qui sont souverains se voient accorder leurs droits. En attaquant le droit de vote du peuple américain, Trump n’est pas seulement profondément antidémocratique, il attaque également les États-Unis en tant que république. Son approche est, en substance, celle d’un monarque en herbe, et non d’un président.

Les diverses poursuites judiciaires ne gagneront probablement pas beaucoup de terrain. Trump a déclaré qu’il souhaitait saisir la Cour suprême, mais toute réclamation juridique a besoin non seulement de volonté, mais aussi d’arguments juridiques et de preuves. De simples affirmations ne suffisent pas, pas plus que des griefs formulés à voix haute ou un sentiment général de droit.

Et il semble peu ou pas de preuves d’actes répréhensibles électoraux. En effet, les États en question semblent garantir des niveaux élevés de conformité. La Pennsylvanie, par exemple, prend le décompte lentement afin d’assurer l’équité et la légalité. Le Wisconsin triple a vérifié les calculs du décompte avant de déclarer.

Au fond, c’est une question de légitimité. Trump et ses partisans se sont plaints que la procédure de destitution à motivation politique n’était pas le moyen approprié de déplacer un président élu. Ils avaient raison.

La meilleure façon, à moins qu’un crime grave ou un délit puisse être prouvé, de destituer un président est lors d’une élection, et c’est ce qui semble s’être produit maintenant. Trump est arrivé au pouvoir par une élection et le mécanisme d’un collège électoral qui favorise certains États. Et maintenant, il semble avoir perdu le pouvoir de la même manière. Les litiges ne l’ont pas porté au pouvoir et ne le maintiendront pas au pouvoir.

David Allen Green est un commentateur sur le droit et la politique