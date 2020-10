Le président Donald Trump a annoncé qu’il quittait lundi le centre médical militaire Walter Reed, malgré son état avec le COVID-19. Le président a commencé à ressentir des symptômes du virus la semaine dernière et a été testé positif pour la première fois jeudi. Cela signifie qu’il est presque certainement encore contagieux avec le coronavirus.

Trump propage probablement son cas de COVID-19 parmi tous les assistants, agents des services secrets et professionnels de la santé impliqués dans son transport de l’hôpital à la Maison Blanche lundi soir. Selon un rapport de Harvard Health, la plupart des patients atteints de COVID-19 sont contagieux pendant au moins 10 jours après la résolution de leurs symptômes. Rien n’indique que les symptômes de Trump soient encore derrière lui, il est donc loin de répondre même à ces critères théoriques. Lundi, le Dr Anthony Fauci est apparu sur CNN pour confirmer que Trump est très probablement toujours contagieux alors qu’il quitte l’hôpital.

Le Dr Anthony Fauci dit que tous ceux qui étaient à l’événement Rose Garden du président Trump annonçant la nomination de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême devraient «absolument» être contactés par des traceurs de contact https://t.co/zpJQHJxbVe pic.twitter.com/ PqSvh7g2Vn – CNN (@CNN) 5 octobre 2020

“Cela varie vraiment d’une personne à l’autre”, a déclaré Fauci à propos de la période contagieuse du coronavirus. “Ce qui se passe généralement, c’est que vous êtes exposé, après quelques jours, le virus se réplique dans vos voies respiratoires supérieures et vous pouvez être contagieux pour d’autres personnes pendant un jour ou deux avant de ressentir vos symptômes.”

Fauci a déclaré que «environ cinq jours est le temps médian entre l’exposition à l’expression des symptômes», ce qui signifie que la plupart des gens propagent le virus sans même s’en rendre compte pendant les premiers jours après l’avoir contracté. Une fois qu’ils commencent à se sentir malades, ils peuvent prendre des précautions, mais quitter l’isolement dès que Trump le fait va à l’encontre de tous les conseils des responsables de la santé publique.

«Après quelques jours, vous pourriez être malade et pourtant le virus n’est plus transmissible parce que nous avons fait des études lorsque vous essayez d’isoler le virus dans le nasopharynx alors que les gens sont même en état de maladie ou en convalescence et que vous ne l’avez pas “Dit Fauci. “C’est généralement avant qu’ils ne deviennent symptomatiques à quelques jours après.”

Je quitterai le grand centre médical Walter Reed aujourd’hui à 18h30. Je me sens vraiment bien! N’ayez pas peur de Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie. Nous avons développé, sous l’administration Trump, de très bons médicaments et connaissances. Je me sens mieux qu’il y a 20 ans! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 5 octobre 2020

«Les directives générales sont quand il est sécuritaire pour une personne de sortir à partir du moment où elle présente des symptômes, c’est environ 10 jours à compter de l’apparition des symptômes», a ajouté Fauci.

Trump et son personnel ne prendraient pas beaucoup de précautions au milieu de cette sortie anticipée de l’hôpital. Selon un rapport de l’Associated Press, l’administration Trump refuse les offres d’aide pour la recherche des contacts d’autres agences et n’explique pas comment le personnel de la Maison Blanche sera protégé au retour du président.

Trump n’a pas caché qu’il voulait retourner à la Maison Blanche malgré un avis médical, non conformément à celui-ci. Le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Conley, a déclaré aux journalistes: “nous allons faire tout ce qu’il faut pour que le président mène ses affaires en toute sécurité” au sein de la Maison Blanche.