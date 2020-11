je

C’était le coup de poing qui n’est jamais venu. Les espoirs démocrates d’une répudiation confiante de Donald Trump ont cédé la place à un slog tortueux pour obtenir les 270 votes du collège électoral pour la victoire. Il y a un élan dans le marasme de la nuit au Royaume-Uni lorsque la forme d’une course présidentielle américaine émerge du brouillard des espoirs et des peurs. Les prédictions prennent la poussière et la réalité se fait jour. Ce moment était juste avant 3 heures du matin (heure du Royaume-Uni) lorsqu’il est apparu que le principal champ de bataille de la Floride était l’inscription de Trumpwards. «Le jeu est toujours d’actualité», a envoyé un texto à un contact républicain à Washington DC, suivi d’un analyste du Parti démocrate prévoyant un «désordre maximal» et un mème d’horreur.

Alors ça s’est avéré. La voie de la victoire de Biden reste fermement ouverte, avec beaucoup de circonscription sur l’État d’origine de Biden, la Pennsylvanie et le Midwest, et l’État créateur de rois de l’Arizona, mais beaucoup plus rocheux que son avance au sondage de la semaine dernière l’avait annoncé. Rien n’a pris une victoire de Biden hors de sa portée. Mais dans une élection qui se résumait à un concours de caractère et de direction politique, on avait l’impression que les démocrates avaient enduré la nuit la plus blessante.

«Nous sommes sur la bonne voie pour remporter cette élection», était le message de Biden lorsqu’il a émergé, un sourire fermement collé, pour saluer les partisans.

Produire leur candidat pour parler de ses espoirs d’une résolution rapide (plutôt que d’un bourbier juridique), était une tentative astucieuse des démocrates pour maintenir l’élan. Juste au bon moment, un tweet de Trump est apparu en train de fustiger des tentatives de «voler l’élection» – un avertissement de son intention de contester les résultats gênants des votes par correspondance.

La déclaration ultérieure de Trump selon laquelle «en ce qui me concerne, nous avons gagné» indique clairement que les démocrates sont prêts à se battre à nu qui pourrait faire passer le «tchad suspendu» de 2000 à un désaccord poli entre Al Gore et George W. Bush (Il ne se sentait certainement pas ainsi en rapportant la boue à l’époque, mais les enjeux, l’intensité des sentiments et le manque de scrupules du titulaire actuel en font un moment beaucoup plus risqué pour l’Amérique).

Certaines conclusions sont inévitables. Il n’y a pas eu d’élan décisif contre un dirigeant exceptionnellement controversé à la Maison Blanche, et des positions bien ancrées se sont largement maintenues au fur et à mesure que cette bagarre se déroulait et pourrait bien s’approfondir. Malgré tous les défauts du président, l’élan critique dans une élection à forte participation est venu de sa capacité à galvaniser le soutien. C’est quelque chose qui, hélas, a échappé à son rival dans trop de régions des États-Unis et avec trop de groupes d’électeurs non convaincus.

De plus, le «dividende démographique» des jeunes électeurs urbains sur lesquels les démocrates se fient s’est avéré chimérique ou dépassé par d’autres. Surtout, les Latinos ont opté pour Trump en bien plus grand nombre qu’en 2016. Sur les informations actuellement disponibles, Biden a recueilli des votes noirs dans les villes, mais a eu un succès plus modeste auprès des électeurs blancs et pas beaucoup du tout avec les Latinos des deux sexes. Et dans un concours qui portait principalement sur le caractère, Biden a dégagé de la solidité et de bonnes intentions plutôt que du dynamisme.

Ce n’était pas l’élection pour éliminer l’attrait plus large du Trumpisme. C’est une lutte de pouvoir sans limites

Comment un dirigeant qui a fait un si mauvais poing du gouvernement et qui a présidé un pays plus divisé et plus agité s’est-il avéré difficile à battre de manière décisive? Une Amérique dirigée par Trump est diminuée sur la scène mondiale, erratique dans les affaires étrangères et de sécurité et sans direction pour faire face aux grands défis de l’époque, de l’impact de la technologie sur les emplois, au changement climatique et à la colère face au traitement des Noirs américains .

Pourtant, comme le révèle la carte politique d’aujourd’hui, Trump est une personnalité politique beaucoup plus solide que ne le suggèrent ses absurdités. Un combattant de rue impitoyable, il avait peu de respect pour les normes et les institutions de son pays et a préparé le terrain pour résister à la défaite. Malgré toute la patience et la retenue demandées par Biden, il doit maintenant se battre contre un chef autocratique qui restera au pouvoir par tous les moyens disponibles.

Il y a toujours eu une tendance fantasmatique dans la personnalité de Trump. Cela coïncide avec une capacité à canaliser les frustrations et les divisions d’une manière qui persuade de nombreux Américains de partager sa vision et de ne pas tenir compte des dommages qu’il cause. Biden est peut-être encore installé dans l’aile ouest, mais ce n’était pas l’élection pour éliminer l’attrait plus large du Trumpisme. Une figure amorale et convaincante a amené cela à une tête. La nuit des élections se transforme, à partir d’aujourd’hui, dans une lutte pour le pouvoir, sans aucune retenue.

Anne McElvoy est rédactrice en chef chez The Economist