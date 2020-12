Donald Trump et Melania Trump passent leurs derniers jours à la Maison Blanche sur des chemins différents. Le président conteste actuellement sa défaite aux élections de 2020 et courtise des complots et des accusations non fondés pour montrer qu’il n’a pas perdu.

Melania Trump n’est impliquée dans aucun discours électoral, se concentrant davantage sur Noël et décorant la Maison Blanche pour une dernière fois. Alors que Trump aurait été enregistrée partageant des opinions explicites sur les vacances de Noël, elle a décidé d’embrasser les vacances cette dernière fois.

Joyeux Noël du président Donald J. Trump et de la première dame Melania Trump. @realDonaldTrump et @FLOTUS sont vus le 10 décembre, dans leur portrait officiel de Noël 2020, sur le grand escalier de la Maison Blanche à Washington, DC (Photo officielle de la Maison Blanche par Andrea Hanks) pic.twitter.com/PA63RYGSKE – Melania Trump (@FLOTUS) 18 décembre 2020

Les deux ont convergé vendredi lorsque le président Trump et le dernier portrait de Noël de l’administration Trump par la Première Dame ont été publiés. Le message lui-même souhaite un joyeux Noël au président et à la première dame tout en notant que la photo elle-même a été prise le 10 décembre, dans le grand escalier de la Maison Blanche.

Le couple présidentiel sourit joyeusement et apprécie les vacances, même s’il semblerait que les choses ne soient pas aussi roses qu’ils pourraient l’être compte tenu des nouvelles récentes. Lors d’une visite à l’hôpital national pour enfants mardi, FLOTUS a été critiqué pour avoir retiré son masque alors qu’il lisait aux jeunes patients. Sa décision allait à l’encontre des règles obligatoires de l’hôpital selon lesquelles les visiteurs porteraient un masque «en tout temps».

En plus de cela, les plans post-présidentiels du président Trump semblent être en suspens. Ses voisins de Floride se battent pour l’empêcher d’essayer de vivre à Mar-a-Lago, invoquant un accord signé en 1993 pour la transition vers un club de golf depuis une résidence privée. Selon les rapports, l’accord permet à une personne de passer un maximum de sept jours dans la station.

Dans le même temps, il y a des rapports selon lesquels Trump a lancé l’idée de refuser de quitter la Maison Blanche le 20 janvier, réalisant ce que beaucoup avaient prédit depuis avant les élections. “Il lance une crise de colère”, a déclaré un conseiller à CNN. “Il va partir. Il s’en prend juste.”

Il reste à voir si cela se produira et si Trump sera à l’inauguration de Joe Biden. Les chances sont faibles.