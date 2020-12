Le président Donald Trump et Melania Trump ont quitté la Maison Blanche pour leur dernier Noël au pouvoir. Le couple s’est rendu en Floride et à la station balnéaire de Trump à Mar-a-Lago, partageant un message de Noël avec le reste de l’Amérique.

Dans la vidéo, Trump compare les vaccins COVID-19 qui font actuellement leur chemin à travers le monde jusqu’à la naissance de Jésus-Christ. En qualifiant le vaccin de «miracle de Noël», Trump continue en le liant à la naissance de la sainte figure chrétienne.

pic.twitter.com/ZrehVYMARl – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 24 décembre 2020

“Pendant la saison sacrée, les chrétiens célèbrent le plus grand miracle de l’histoire de l’humanité. Il y a plus de 2000 ans, Dieu a envoyé son fils unique pour être avec nous. Un ange a annoncé la naissance de notre seigneur et sauveur – l’humble berger,” Trump dit dans la vidéo. “Il a dit: ‘Je vous apporte une grande nouvelle qui causera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd’hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. Il est le messie, le seigneur. Vous trouverez un bébé. enveloppé de vêtements et couché dans une mangeoire. A Noël, nous remercions Dieu de nous avoir envoyé son fils pour apporter la paix à nos âmes et la joie au monde. “

À partir de ce moment, la Première Dame Melania Trump a continué à parler de la réponse actuelle à la pandémie. «Nous luttons contre une pandémie mondiale qui nous a tous touchés. Pourtant, à travers ce grand défi, nous avons été inspirés par la gentillesse et le courage des citoyens de tout le pays», dit FLOTUS dans le clip. «Les communautés ont trouvé de nouvelles façons de rester connectées les unes aux autres. Des premiers intervenants, des médecins et des infirmières courageux ont tout donné pour sauver des vies. Des scientifiques brillants ont développé des traitements et des vaccins.

Cela conduit le président à évoquer les vaccins et traitements contre le coronavirus comme un “miracle de Noël” qui sauvera “des millions et des millions” de la maladie mortelle. Le message est l’une des premières fois que Trump s’est attaqué à la pandémie lui-même depuis sa défaite électorale en novembre.

J’ai sauvé au moins 8 sénateurs républicains, dont Mitch, de la défaite lors de la dernière élection truquée (pour le président). Maintenant, ils (presque tous) s’assoient et me regardent me battre contre un ennemi tordu et vicieux, les démocrates radicaux de gauche. Je n’oublierai jamais! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 24 décembre 2020

Depuis que la pandémie a eu son impact en mars, plus de 18,5 Américains ont été infectés par le COVID-19, tuant plus de 320000 depuis lors. Et bien que Trump ait rapidement fait l’éloge du déploiement du vaccin, il n’a pas mentionné la lutte en cours pour le soulagement de la pandémie dans laquelle il s’était inséré plus tôt dans la semaine. Jeudi, les dernières nouvelles ont vu le propre parti de Trump voter contre son appel à des paiements de 2000 dollars aux personnes en difficulté depuis le premier paiement de relance de 1200 dollars en mai.