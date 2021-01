Le président Donald Trump et le vice-président Mike Pence ne se seraient pas exprimés depuis mercredi lorsque les partisans de Trump ont attaqué le bâtiment du Capitole américain. Trump a fouetté la foule en condamnant Pence pour son incapacité à inverser le résultat de l’élection présidentielle de 2020, et les émeutiers ont ensuite pris d’assaut le bâtiment avec l’intention de prendre Pence, en otage. Des sources proches de la Maison Blanche ont déclaré à CNBC que Trump n’avait pas appelé Pence pendant ou après l’attaque.

Les émeutiers au Capitole mercredi ont pu être entendus scandant “Pendez Mike Pence”, entre autres choses, croyant à tort que Pence avait le pouvoir d’annuler les résultats des élections mais ne l’a pas utilisé. Ils ont même érigé une potence simulée à l’extérieur du bâtiment, et certains ont été vus avec des menottes à glissière et d’autres moyens de maîtriser un vice-président vulnérable. Néanmoins, Trump n’aurait fait aucune démarche pour s’excuser auprès de Pence pour avoir mis sa vie en danger.

NEW: On me dit que non seulement le président n’a pas contacté le vice-président Pence mercredi soir – il ne l’a pas appelé depuis, selon une source proche du dossier. C’est un détail extraordinaire. J’ai demandé des commentaires à la Maison Blanche, mais jusqu’à présent aucune réponse.

