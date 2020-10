Le président Donald Trump et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi ont officiellement passé une année complète sans se parler. Selon The Hill, vendredi a marqué le premier anniversaire de la dernière fois où ils se sont exprimés directement, toutes les conversations depuis lors ayant eu lieu via des intermédiaires de la Maison Blanche, tels que le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

Pelosi et Trump n’ont pas eu de conversation prolongée en face à face depuis le 16 octobre 2019, lorsqu’ils se sont rencontrés lors d’une réunion à la Maison Blanche concernant la décision du président de retirer les troupes américaines du nord de la Syrie. Cette conversation s’était terminée avec les deux parties incapables de s’entendre sur le fait que Trump qualifiait Pelosi de politicien de “troisième taux” ou de “troisième année”, soulignant le dysfonctionnement et la discorde entre les deux. A l’issue de cette rencontre, Pelosi avait notamment déclaré aux journalistes: “Nous devons prier pour sa santé”. Le duo était pour la dernière fois dans la même pièce au début du mois de février au National Prayer Breakfast, où Trump avait fouillé à Pelosi, qui était assis à proximité, quand il a dit qu’il n’aimait pas les gens “qui disent ‘je prie pour vous’ quand ils savent que ce n’est pas le cas. »

Abordant le manque dans leurs conversations en septembre au milieu des négociations de relance en cours, Pelosi a dit à Craig Melvin qu’elle pensait que parler directement avec le président ne serait pas une “bonne utilisation du temps”. Au lieu de cela, elle a dit qu’elle préférait parler avec “ses représentants”, “dont le président” dit qu’ils parlent pour lui. “Citant à nouveau des raisons pour ne pas parler avec Trump lui-même, elle a dit que son” expérience avec le président a été que cela n’a pas été au niveau », ajoutant que Trump« dira quelque chose et ensuite cela n’arrivera pas vraiment », et donc,« dans l’intérêt du temps, nous travaillerons avec qui il enverra ».

Trump, quant à lui, lorsqu’il a abordé les pourparlers de relance le mois dernier, a défendu de ne pas parler à Pelosi ou au chef de la minorité au Sénat Chuck Schumer en affirmant qu’il «prenait la grande route». Il a dit: “Je connais Pelosi, je connais très bien Schumer. Ils ne veulent pas conclure d’accord parce qu’ils pensent que c’est bon pour la politique s’ils ne font pas d’accord. Je prends la grande route en ne les voyant pas. . C’est la grande route. “

Bien qu’il ne soit pas inhabituel pour les présidents et les dirigeants du Congrès de différents partis de s’affronter publiquement, ils restent généralement en bons termes. Plusieurs législateurs estiment que l’animosité qui a conduit à l’effondrement de leurs discussions est “un triste commentaire sur les circonstances de notre gouvernance” et la partisanerie à l’ère Trump. Réfléchissant au manque de pourparlers entre le président et Pelosi, le représentant Dean Phillips a déclaré: «Plus la politique devient une sorte de sport brutal plutôt qu’un service public, plus nous allons avoir de problèmes. preuve de cela maintenant. “