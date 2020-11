Lundi, le président Donald Trump et son fils, Donald Trump Jr., ont accusé à tort Pfizer d’attendre après l’élection présidentielle de 2020 pour publier les résultats de son essai de vaccin contre le coronavirus. Il n’y avait aucune preuve à l’appui de ces allégations, et de nombreuses preuves à leur encontre. On ne sait pas non plus comment la famille Trump pense que le développement de médicaments d’une entreprise privée aurait eu un impact sur les élections.

Pfizer a annoncé lundi un tremplin majeur dans son développement d’un vaccin COVID-19, affirmant qu’il pourrait demander une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration américaine d’ici la fin du mois. La société a développé son traitement sans aucun financement du gouvernement américain, mais Trump a tweeté que la société avait retenu ses résultats afin d’éviter de lui donner le crédit du succès. Son fils a même remis en question les données sur le vaccin lui-même, affirmant que l’étude était «néfaste». Les critiques disent que toutes ces affirmations trompeuses ébranlent la confiance du public dans la science, les agents de santé publique et le système électoral américain.

La @US_FDA et les démocrates ne voulaient pas que je reçoive un Vaccine WIN, avant les élections, alors il est sorti cinq jours plus tard – comme je l’ai toujours dit! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 10 novembre 2020

“Le [FDA] et les démocrates ne voulaient pas que je reçoive un vaccin WIN, avant les élections, alors à la place, il est sorti cinq jours plus tard – comme je l’ai toujours dit! “, a tweeté Trump sans preuves lundi soir. Son fils a ajouté avec un emoji qui glisse les yeux: “Le moment choisi est assez incroyable. Rien de méchant à propos du moment choisi, n’est-ce pas? “

Il n’y avait aucune preuve de ces théories du complot de la part de la famille Trump, et en cas de doute, un porte-parole de Pfizer a déclaré à Business Insider que l’élection n’avait rien à voir avec le calendrier des résultats de son étude. Les données proviennent d’une analyse qui a eu lieu dimanche et qui a été annoncée lundi. Le porte-parole de Pfizer a déclaré que les résultats avaient été publiés “lorsque la science nous a dit que les données étaient disponibles” et que le moment choisi “n’avait pas à voir avec l’élection”.

Le moment choisi est assez incroyable. Rien de néfaste dans le moment choisi, n’est-ce pas? 🙄 https://t.co/nS5rkywKXT – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 9 novembre 2020

Même s’il a vanté les théories du complot sur le vaccin, Trump a toujours essayé de s’en attribuer le mérite. Il a tweeté se vanter du marché boursier immédiatement après l’annonce, et a écrit que c’était “TELLE GRANDE NOUVELLE!” Dans de nombreux tweets, Trump écrit toujours comme s’il faisait campagne pour sa réélection, puisqu’il a jusqu’à présent refusé de céder au président élu Joe Biden.

Alors que le développement du vaccin de Pfizer ne faisait pas partie de l ‘«Opération Warp Speed» de l’administration Trump, le gouvernement a passé une importante commande anticipée pour le médicament au cours de l’été. Cependant, les critiques soutiennent toujours que les efforts d’atténuation de Trump n’ont pas grand-chose à voir avec cette rupture historique de la pandémie de coronavirus.