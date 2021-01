S

Les marchés tock profitent d’un rebond de Biden. Les marchés ont accueilli l’investiture du 46e président américain par une salve d’applaudissements, voire de soulagement.

En vérité, les principaux indices sont en ruine depuis mars, lorsque les craintes quant à ce que Covid-19 pourrait faire aux économies étaient les plus vives.

Le Dow Jones est tombé en dessous de 20 000, il est désormais bien au-dessus de 31 000.

À Londres, le FTSE 100 qui est tombé en dessous de 5000 se situe désormais autour des 6660.

Susannah Streeter, analyste principale des investissements et des marchés, Hargreaves Lansdown, a déclaré: «Le passage du président Joe Biden à la Maison Blanche a apporté la stabilité et la certitude recherchées par les investisseurs à la suite d’une campagne électorale tendue et de violentes conséquences.»

Un programme de relance de 2 billions de dollars devrait aider. Mais il est certainement préoccupant qu’au moins certaines actions, notamment les grandes technologies, semblent mousseuses.

Cette semaine, le Forum économique mondial, dans son rapport sur les risques mondiaux pour 2021, a averti qu’une explosion de bulles d’actifs figurait en tête de sa liste de préoccupations.

Les grandes technologies, Amazon et les autres, représentent manifestement une grande partie de l’avenir de chacun. Le chef de JP Morgan, Jamie Dimon, a admis cette semaine qu’il avait «moins peur» de leur pouvoir.

Mais il ne s’ensuit pas que leurs actions, et donc le marché au sens large, continueront d’augmenter.

L’une des raisons de l’optimisme des investisseurs est la suivante: les marchés boursiers font mieux sous les démocrates que sous les républicains.

Notre graphique ici fait le point.

(Données de Refinitiv)

Sur un mandat présidentiel de 4 ans, le Dow Jones augmente en moyenne de 37,6%. Sous les républicains, il augmente de 28,9%. Et sous les démocrates, 48,5%.

Sous Donald Trump, le Dow Jones a augmenté de 45,3% – c’est juste. Mais ce n’est pas du tout près des rendements obtenus lors du premier mandat de Bill Clinton (111%). Au cours du deuxième mandat de George Bush, les actions ont perdu 24%, faisant de lui le président le moins performant pour les actions. Il avait une guerre contre le terrorisme à combattre, en toute justice.

Comment expliquer ces chiffres?

Russ Mold de AJ Bell propose: «Il semble étrange que les données historiques suggèrent que le marché américain fait mieux, en moyenne, sous un président démocrate que sous un président républicain, alors que tant de commentaires sont dépensés sur la façon dont un ‘balayage rouge’ est considéré comme plus utile qu’un «bleu», progressiste et libéral.

«Peut-être est-ce parce que si les marchés aiment parler d’un bon jeu sur la responsabilité fiscale de la coiffure, ils sont beaucoup plus heureux de voir l’argent dépensé et investi ou distribué, un peu comme l’électorat au sens large. Combien de politiciens sont-ils vraiment remerciés pour l’austérité et pour demander aux gens de se débrouiller dans les parages? Même Churchill a perdu en 1945 après six ans de sang, de sueur et de larmes.

C’est peut-être aussi juste une bizarrerie.

Bill Clinton était au pouvoir lorsque la bulle technologique des années 90 était en plein essor et que George W Bush des républicains était au pouvoir lorsque la bulle technologique a éclaté et que les actions américaines ont chuté de 2000 à 2002.

Ce marché baissier déforme les moyennes dans une certaine mesure, tandis que Richard Nixon des républicains était aux commandes lorsque le choc pétrolier de 1973 a frappé, ce qui n’a pas aidé les actions ou l’économie américaine.

Une autre raison de parier sur de nouvelles flambées des actions est la liquidité, gracieuseté de la Fed et du Trésor américain, qui semblent déterminés à continuer à pomper beaucoup de liquidités bon marché grâce à des mesures de relance budgétaire et monétaire (taux d’intérêt bas et QE).

Mold ajoute: «Les marchés haussiers ne se terminent vraiment que lorsque l’argent est épuisé et qu’il semble encore y avoir beaucoup d’argent qui traîne.

«Il y a de nombreux signes de danger – des valorisations élevées, des introductions en bourse mousseuses, des niveaux élevés d’engagement des investisseurs privés dans des actions spéculatives, des fraudes occasionnelles qui se font jour et une absence d’enthousiasme pour les actions et des arguments selon lesquels la valorisation n’a pas d’importance. à la fin, c’est juste que personne ne sait quand.

Alors les bons moments continuent pour le moment; pour les investisseurs, en tout cas. Le reste d’entre nous a quelques choses en tête…