Donald Trump a tenu un appel d’une heure avec le secrétaire d’État géorgien, Brad Raffensperger, pour «trouver» des votes susceptibles de faire pencher l’élection en sa faveur. Le Washington Post a obtenu l’audio qui a permis d’entendre le président exprimer à nouveau sa frustration face aux résultats, disant cette fois à Raffensperger de «trouver 11 780 votes».

Malgré son affirmation, Raffensperger et d’autres personnes à l’appel ont refusé de céder aux demandes de Trump, l’informant que les votes de l’élection avaient été comptés de manière équitable. Raffensperger a même dit à Trump que le «défi» qu’il a est que les données qu’il présente et ont été présentées sont «fausses». Trump a persisté en disant qu’il n’y avait «aucun moyen» qu’il a perdu l’État et qu’il a gagné par «des centaines de milliers de voix». L’appel a donné à de nombreux Américains le sentiment d’avoir entendu quelque chose de similaire. C’est parce que les médias sociaux ont rapidement lié les rumeurs de Trump sur l’élection de la Géorgie aux bandes de Richard Nixon. Ces enregistrements, mieux connus sous le nom de scandale du Watergate, ont mis en lumière des conversations que le président de l’époque Nixon a eues avec des responsables de l’administration et ont révélé qu’il avait conspiré pour dissimuler l’effraction du siège du Comité national démocrate de 1972.

Les médias sociaux ont rapidement sonné les similitudes, certains ayant même le sentiment que l’appel de Trump a même dépassé les bandes de Nixon.

J’ai passé l’année dernière à écrire un livre sur Nixon et Watergate – et je suis constamment étonné de revenir sur cette histoire que Trump est, dans tous les pires, bien pires. Plus dangereux, plus criminel, plus dommageable pour la démocratie américaine. – Garrett M. Graff (@vermontgmg) 3 janvier 2021

prevnext

Nixon a été destitué et a démissionné pour beaucoup moins que Trump ne l’a fait. – Sean Patrick Little (@WiscoWriterGuy) 3 janvier 2021

prevnext

Ce que Trump vient de faire fait sonner les bandes Nixon comme si Nixon avait été surpris en train de roter sur bande. – Liddle ‘Savage (@littledeekay) 3 janvier 2021

prevnext

La cassette de Trump demandant à GA R Sec of State de trouver suffisamment de voix pour annuler l’élection de GA TROMPE les bandes de Nixon! Congrès – destituer et retirer maintenant! #SpeakerPelosi – sandy raymond (@LovelyLassSandy) 3 janvier 2021

prevnext