Le président Donald Trump a mis les législateurs dans un peu de montagnes russes mardi. Auparavant, le président, qui se bat actuellement contre le COVID-19, a fait signe aux républicains d’arrêter de négocier avec les démocrates sur un autre projet de loi de relance jusqu’à la fin des élections. Mais, il semble que Trump ait depuis changé de cap sur la question. Mardi soir, il s’est de nouveau rendu sur Twitter avec un message destiné aux législateurs. Dans son tweet le plus récent, le président a écrit qu’il signerait une facture de paiement autonome concernant les chèques de relance si les démocrates et les républicains pouvaient s’entendre.

Trump a écrit que s’il recevait une facture autonome pour envoyer une autre série de chèques de relance de 1200 dollars, il la signerait. Il a écrit qu’ils seraient ensuite envoyés aux Américains éligibles «IMMÉDIATEMENT». Le président a continué à écrire qu’il était prêt à signer ce projet de loi dès maintenant. Il a tagué un certain nombre de personnalités politiques dans le tweet, notamment la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, son chef de cabinet Mark Meadows, le chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell, le chef de la minorité au Sénat Chuck Schumer et le chef républicain de la Chambre Kevin McCarthy.

Si je reçois une facture autonome pour les chèques de stimulation (1 200 $), ils seront envoyés IMMÉDIATEMENT à nos formidables employés. Je suis prêt à signer dès maintenant. Écoutez-vous Nancy? @MarkMeadows @senatemajldr @kevinomccarthy @SpeakerPelosi @SenSchumer – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 7 octobre 2020

La dernière déclaration du président est bien loin de celle qu’il a publiée plus tôt dans la journée. Mardi après-midi, il a écrit sur Twitter qu’il ordonnait aux républicains de cesser de négocier sur un autre projet de loi de relance jusqu’après les élections du 3 novembre. Il a tweeté que Pelosi “ne négociait pas de bonne foi” pour un deuxième plan de relance, mais essayait plutôt “de renflouer des États démocratiques mal gérés et élevés. [sic]. “Trump a affirmé qu’il est celui qui” regarde vers l’avenir de notre pays. “Il a ajouté:” J’ai demandé à mes représentants d’arrêter de négocier jusqu’à la fin des élections, lorsque, immédiatement après ma victoire, nous passerons un stimulus majeur. Projet de loi axé sur les travailleurs américains et les petites entreprises. »

Bien sûr, Pelosi a répondu à la déclaration du président avec l’une des siens. Elle a dit qu’il montrait «ses vraies couleurs» et que ses actions démontraient qu’il se plaçait au-dessus des autres «aux dépens du pays». Elle a poursuivi: «Il refuse de mettre de l’argent dans les poches des travailleurs, à moins que son nom ne soit imprimé sur le chèque.» Pelosi a également déclaré que la Maison Blanche semble être en “désarroi complet” pour le moment, car beaucoup de ceux qui font partie du cercle restreint de Trump ont été testés positifs au COVID-19. Outre le diagnostic positif du président, la Première Dame Melania Trump, l’aide Hope Hicks, le directeur de campagne de Trump Bill Stepien, l’assistant personnel de Trump Nicholas Luna, l’attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany, l’aide Stephen Miller, le sénateur Mike Lee, le sénateur Thom Tillis, Le sénateur Ron Johnson et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie ont tous été testés positifs pour le coronavirus.