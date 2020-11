Une situation effrayante a semblé se dérouler récemment au Texas. Dans les vidéos capturées lors de l’incident, il semblait que des partisans pro-Donald Trump suivaient et encerclaient un bus de campagne Joe Biden et Kamala Harris et les auraient menacés, selon CBS Local News. À la lumière de ces actions présumées, Trump s’est tourné vers Twitter, apparemment pour féliciter ses partisans d’avoir encerclé le bus de campagne Biden.

Selon Buzzfeed News, des dizaines de partisans de Trump, qui conduisaient des véhicules avec des drapeaux liés à la campagne du président, ont encerclé un bus de campagne de Biden qui roulait sur une autoroute du Texas samedi. Trois événements de la campagne démocrate qui devaient avoir lieu au Texas ont par la suite été annulés pour des «problèmes de sécurité». Le Texas Tribune a rapporté que l’incident avait déclenché une enquête du FBI. À la lumière de cette grave affaire, Trump a semblé féliciter ses partisans pour leurs actions sur Twitter samedi soir. Il a posté une vidéo de ses partisans entouré d’un bus Biden-Harris et a écrit: «J’AIME LE TEXAS!

J’ADORE LE TEXAS! pic.twitter.com/EP7P3AvE8L – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 1 novembre 2020

L’apparente éloge du président à l’égard des prétendues actions dangereuses de ses partisans a immédiatement suscité des critiques. En réponse au tweet, le réalisateur Paul Feig a écrit: “Excusez-moi, monstre. Ne devriez-vous pas dénoncer la violence? Vous êtes inapte, vous êtes une honte, vous êtes une insulte au bureau du président et vous le serez pour toujours ridiculisé comme étant la pire personne à avoir jamais occupé une fonction publique. Nous avons hâte de vous envoyer faire vos valises cette semaine. “Justgo.” De plus, plusieurs législateurs démocrates ont également répondu à la nouvelle de cet incident. , a écrit sur Twitter: “Cette conduite agressive et abusive de ses partisans vient du fait que Trump continue d’inciter à des actes d’intimidation et de violence.”

La campagne Biden a également répondu à la nouvelle de cet incident. Le porte-parole de l’ancien vice-président, Bill Russo, a répondu au tweet du président en soulignant des informations selon lesquelles la campagne Trump n’avait pas été préparée à plusieurs reprises pour renvoyer les participants à leurs rassemblements. “Pour la deuxième fois en une semaine, votre campagne a laissé vos partisans bloqués dans le froid sans transport lors de l’un de vos rassemblements de super-diffuseurs”, a écrit Russo sur Twitter. «Peut-être devriez-vous passer plus de temps à vous inquiéter de ces bus que du nôtre.»