Onald Trump aurait dit à un ami de longue date, Geraldo Rivera, qu’il «ferait la bonne chose» et accepterait sa défaite électorale – mais seulement après avoir épuisé toutes les options juridiques.

L’animateur conservateur de Fox News a déclaré qu’il s’était entretenu avec le président vendredi lors d’un «appel téléphonique sincère».

Rivera a déclaré: «Vous savez, il m’a dit qu’il était réaliste. Il m’a dit qu’il ferait la bonne chose.

«Mais il veut voir« ce que font les États en termes de certification, etc. ». Il semblait déterminé à se battre pour chaque vote et s’il perd, parler davantage de tout ce qu’il a accompli.

Rivera a également déclaré que Trump «semblait particulièrement blessé par les attaques sauvages contre sa présidence dès la minute où il a été élu», en particulier l’enquête sur la Russie et sa destitution.

Le présentateur a ajouté: «Il semblait être un champion des poids lourds qui est en retard dans les points menant au tour final, mais déterminé à se battre, sachant que tous les arbitres ont marqué le combat pour l’autre gars.

«Pourtant, il va répondre à la dernière cloche, à la recherche du KO qu’il sait être un tir long.

Les États-Unis ont établi hier des records de cas confirmés de Covid-19 et de décès, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis le printemps.

(Donald Trump a quitté une conférence de presse sans répondre aux questions des journalistes / . via .)

Trump a déclaré qu’un vaccin serait expédié dans «quelques semaines» aux populations vulnérables, bien que la Food and Drug Administration n’ait pas encore été invitée à accorder les approbations d’urgence nécessaires.

De plus, on ne sait pas encore si le vaccin a fonctionné dans des populations vulnérables ou seulement chez des volontaires plus jeunes et en meilleure santé.

Les experts en santé publique craignent que le refus de Trump de prendre des mesures agressives contre la pandémie ou de se coordonner avec l’équipe de Biden au cours des deux derniers mois de sa présidence ne fera qu’aggraver les effets du virus et entraver la capacité du pays à distribuer rapidement un vaccin l’année prochaine.

Et alors que les cas atteignent de nouveaux sommets, la prédiction de campagne de Trump selon laquelle les États-Unis «tournaient le tournant» de la pandémie a rencontré une dure réalité, sa propre Maison Blanche devenant le centre d’une autre épidémie.

Les voyages agressifs de Trump malgré le virus ont également fait des ravages sur ses protecteurs.

en relation

Les services secrets américains connaissent un nombre important de cas, dont beaucoup seraient liés à ses rassemblements dans les derniers jours de la campagne, selon un responsable.

L’attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany, quant à elle, a déclaré que le républicain Trump n’était «même pas encore à ce stade» lorsqu’il s’agissait de concéder à son rival démocrate Biden.

Trump a formulé des allégations sans fondement de fraude électorale généralisée, alors même que sa propre administration a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de ces affirmations.

Ses collaborateurs suggèrent qu’il essaie simplement de garder sa base de partisans de son côté dans la défaite.

Avec plus de 100000 nouveaux cas confirmés aux États-Unis signalés quotidiennement pendant plus d’une semaine, Trump s’est davantage concentré sur le suivi du déploiement d’un vaccin, qui ne sera pas largement disponible avant des mois.

Il a fâché que Pfizer ait délibérément retenu une annonce sur les progrès de son essai de vaccin jusqu’à la fin du jour du scrutin, selon un responsable de la Maison Blanche. Pfizer a déclaré qu’il n’avait pas délibérément retenu les résultats des essais.

Trump, visant à régler les comptes politiques, a déclaré qu’il n’expédierait pas de vaccins à New York, durement touchée, tant que le gouverneur démocrate Andrew Cuomo ne signera pas, notant que l’État a promis de faire son propre examen pour assurer leur sécurité. “Le gouverneur nous fera savoir quand il sera prêt”, a déclaré Trump.

Bien que le président ait constamment minimisé la pandémie, qui a tué plus de 240000 Américains et infecté plus de 10 millions de personnes aux États-Unis, les experts en santé publique se sont inquiétés du silence de Trump sur la flambée troublante des cas, ainsi que de son refus de commencer. coordination sur les problèmes de virus avec l’équipe de transition de Biden.

«C’est un gros problème», a déclaré le Dr Abraar Karan, spécialiste de la santé mondiale au Brigham and Women’s Hospital et à la Harvard Medical School.

«La transition ne se fera pas avant janvier et nous sommes actuellement en pleine crise. Nous savons déjà où cela va. Il ne suffit pas de dire que nous allons attendre que le prochain président aborde cette question.