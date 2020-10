Un jour retiré du centre médical Walter Reed pour COVID-10 à la suite de son test positif, le président Donald Trump est plus actif que jamais sur Twitter et parmi ses tweets, il a tiré sur Chris Wallace. L’ancre de Fox News a servi de modérateur pour le premier débat entre Trump et Joe Biden, suscitant des critiques pour ce qui semblait être un manque de contrôle entre les deux candidats.

En réponse à un tweet sur la façon dont le prochain modérateur devrait insister davantage sur Biden sur sa politique, Trump a pris pour cible Wallace et est allé jusqu’à l’appeler un «JOKE» en majuscules. Il a dit qu’il croyait le protéger tout au long de la soirée et a terminé son tweet en disant: “Ce n’est pas Mike.” Le père de Chris, Mike Wallace était un journaliste très respecté à son apogée, servant comme l’un des premiers correspondants sur 60 Minutes.

Wallace, qui a déclaré avoir été testé négatif pour le coronavirus à la suite du débat, a eu affaire à Trump et à ses conseillers depuis le débat. Sur Fox News dimanche, Steve Cortes, un conseiller de campagne du président, a accusé Wallace d’être unilatéral dans la modération du débat, “Vous n’étiez pas un modérateur neutre à l’époque.” Wallace a répliqué en disant que lui et Biden avaient été interrompus 145 fois par Trump et que c’était contraire aux règles. Les deux se sont également affrontés au sujet de la famille de Trump ne portant pas de masque après être entré dans leurs sièges.

Après le débat, Wallace a admis qu’il était choqué de la façon dont l’événement s’est déroulé, disant au New York Times que jamais imaginé que les choses «sortiraient des sentiers battus» comme ils l’ont fait. Il a dit avoir lu les critiques et entendu des gens qualifier sa performance de faible, mais il ignorait que la «stratégie» de Trump serait de semer le chaos dans le débat. «Je suis un pro», a-t-il expliqué. «Je n’ai jamais rien vécu de tel.»

En plus d’attaquer Wallace sur Twitter mardi, Trump a également pris pour cible la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le projet de loi de secours. Il a rejeté la proposition de Pelosi et est allé plus loin en déclarant qu’il mettrait un terme aux pourparlers de relance jusqu’après les élections du 3 novembre, à la grande consternation de Pelosi qui a publié une déclaration contre la décision de Trump peu de temps après, à laquelle il a rapidement contré. sur Twitter. À partir de mardi, il semble qu’il n’y ait aucun espoir qu’un fonds de secours soit adopté avant la fin de l’année, sinon jusqu’en 2021.