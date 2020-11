ré

Onald Trump a affirmé qu’une loi protégeant Twitter de toute responsabilité sur les publications de ses utilisateurs doit être abandonnée en raison de craintes de «sécurité nationale», car il a été moqué en ligne avec le hashtag #diaperdon.

Le président américain sortant a demandé que l’article 230, qui protège les éditeurs de sites Web de la responsabilité du contenu de tiers en vertu de la loi américaine, soit «immédiatement résilié» après avoir affirmé que Twitter fabriquait ses tendances pour ne présenter que des «trucs négatifs».

L’explosion du président est survenue alors que le terme #diaperdon était à la mode sur Twitter. Le terme est devenu viral lorsque des photos ont été partagées du président assis à un petit bureau lors de la conférence de presse d’hier soir à la Maison Blanche.

«Twitter envoie des« tendances »totalement fausses qui n’ont absolument rien à voir avec ce qui est vraiment à la mode dans le monde», a-t-il écrit.

“Ils inventent, et seulement des” trucs “négatifs. La même chose arrivera à Twitter comme à @FoxNews pendant la journée. De plus, une grande discrimination conservatrice!”

Il a ajouté dans un deuxième tweet: “Pour des raisons de sécurité nationale, l’article 230 doit être immédiatement résilié !!!”

Ses tweets ont suscité encore plus de réactions, le terme devenant la tendance numéro un dans plusieurs pays du monde.

Pendant ce temps, M. Trump a déclaré qu’il quitterait la Maison Blanche si le Collège électoral officialisait la victoire du président élu Joe Biden – même s’il a insisté sur le fait qu’une telle décision serait une “erreur”.

“Certainement je le ferai. Mais vous le savez”, a déclaré jeudi M. Trump lorsqu’on lui a demandé s’il allait quitter le bâtiment, permettant une transition pacifique du pouvoir en janvier.

Cependant, M. Trump – répondant aux questions pour la première fois depuis le jour du scrutin – a insisté sur le fait que “beaucoup de choses” se produiraient d’ici là et pourraient modifier les résultats.

“Cela a un long chemin à parcourir”, a déclaré M. Trump.

(

La table est montée juste au-dessus des genoux de M. Trump en position debout

/ REUTERS)

Le président sortant a affirmé, malgré les résultats, que ce n’était peut-être pas son dernier Thanksgiving à la Maison Blanche. Il a déclaré aux journalistes qu’il y avait eu une “fraude massive”, même si des responsables de l’État et des observateurs internationaux ont déclaré qu’aucune preuve de cela n’existait et que la campagne de Trump avait échoué à plusieurs reprises devant les tribunaux.

L’administration Trump a déjà donné le feu vert pour qu’une transition formelle commence. Bien que M. Trump ait contesté le fait que M. Biden avance.

“Je pense que ce n’est pas juste qu’il essaie de choisir un cabinet”, a déclaré Me Trump, même si les responsables des deux équipes travaillent déjà ensemble pour mettre l’équipe Biden à niveau.

Tous les États doivent certifier leurs résultats avant la réunion du Collège électoral le 14 décembre, et toute contestation des résultats doit être résolue d’ici le 8 décembre. Les États ont déjà entamé ce processus, y compris le Michigan, où M. Trump et ses alliés ont tenté et échoué de retarder la processus, et la Géorgie et la Pennsylvanie.

La certification des votes au niveau local et au niveau de l’État est généralement une tâche ministérielle qui reçoit peu d’avis, mais qui a changé cette année avec le refus de M. Trump de concéder et ses tentatives sans précédent de renverser les résultats de l’élection par une fusillade de contestations juridiques et de tentatives de manipulation le processus de certification dans les États du champ de bataille qu’il a perdu.

M. Biden a gagné par de larges marges à la fois au collège électoral et au vote populaire, où il a reçu près de 80 millions de voix, un record.