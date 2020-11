Le sommet annuel du G20 – auquel ont participé des dirigeants du monde entier – a emprunté la voie virtuelle cette année en raison du COVID-19. Alors que le président Donald Trump aurait assisté à l’événement virtuel, il l’aurait quitté tôt pour une raison particulière. Selon The Guardian, le président a raté l’événement de préparation à la pandémie du G20 pour jouer au golf.

L’événement «Préparation à la pandémie» du G20 a présenté des remarques de dirigeants, dont le président français Emmanuel Macron et le président sud-coréen Moon Jae-in. Selon CNN, il ne semblait pas que Trump se concentre entièrement sur l’événement lorsqu’il y participait. La publication a noté qu’il tweetait sur les résultats des élections un peu après 8 h HE samedi, ce qui était l’heure de début prévue de l’événement. Il serait apparu via un lien vidéo lors du discours d’ouverture de l’événement. Cependant, à 10 h HE, il a été vu quitter la Maison Blanche pour se rendre à l’un de ses terrains de golf. Avant de partir pour aller au terrain de golf, Trump a laissé entendre aux dirigeants mondiaux qu’il prévoyait de travailler avec eux à l’avenir, une référence au fait qu’il n’avait pas encore accepté les résultats de l’élection présidentielle (Joe Biden était projeté être le gagnant le 7 novembre). Il leur aurait dit: «J’ai hâte de travailler à nouveau avec vous pendant longtemps».

L’événement «Préparation à la pandémie» du sommet était axé sur la discussion d’une «réponse coordonnée à la pandémie de coronavirus et d’une meilleure préparation à la pandémie mondiale». Trump aurait sauté cet événement le jour même où un nombre record de 195500 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés aux États-Unis en 24 heures. Plus de 250000 Américains ont déjà perdu la vie à cause du COVID-19, le plus grand total au monde. Non seulement le président aurait ignoré cet événement majeur au milieu de l’augmentation du nombre de COVID-19 dans le pays, mais cela survient également lorsque le fils aîné de Trump, Donald Trump Jr., a récemment révélé qu’il avait été testé positif pour la maladie.

Vendredi, le porte-parole de Trump Jr. a révélé: «Don a été testé positif en début de semaine et est en quarantaine dans sa cabine depuis le résultat. Il a été complètement asymptomatique jusqu’à présent et suit toutes les directives du COVID-19 médicalement recommandées. ” Le diagnostic de Trump Jr. intervient un peu plus d’un mois après que le président, la première dame Melania Trump, Barron Trump et plusieurs de ses proches aient été testés positifs au COVID-19.