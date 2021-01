Le compte Twitter du président Donald Trump a été suspendu vendredi soir, provoquant des célébrations de la part des critiques de Trump et la colère de ses partisans. Cette décision est intervenue après l’émeute de mercredi au Capitole des États-Unis lorsque ses partisans ont pris d’assaut le bâtiment alors que le Congrès certifiait la victoire du président élu Joe Biden. Le récit du président était “dû au risque d’une nouvelle incitation à la violence”, a déclaré Twitter.

Dans sa déclaration de vendredi, Twitter a déclaré que Trump allait au-delà de ce qu’il pouvait autoriser dans son cadre d’intérêt public. “Il est construit sur le principe que les gens ont le droit de tenir le pouvoir pour rendre des comptes au grand jour”, a déclaré la société dans son communiqué. “Cependant, nous avons clairement indiqué il y a des années que ces comptes ne sont pas entièrement au-dessus de nos règles et ne peuvent pas utiliser Twitter pour inciter à la violence, entre autres. Nous continuerons à être transparents sur nos politiques et leur application.”

Trump a tweeté deux fois vendredi et Twitter a constaté que les deux messages étaient des violations de ses règles. «Les 75 millions de grands patriotes américains qui ont voté pour moi, AMERICA FIRST, et Make AMERICA GREAT AGAIN, auront une voix géante dans le futur. Ils ne seront pas manqué de respect ou traités injustement de quelque manière que ce soit, forme ou forme “, lit-on dans le premier tweet du président vendredi. Dans un deuxième tweet, Trump a déclaré qu’il n’assisterait pas à l’inauguration de Biden le 20 janvier. Twitter a déclaré que les deux tweets étaient des violations de leur Glorification de la politique de violence.

Le fils de Trump, Donald Trump Jr., faisait partie de ceux qui ont critiqué la décision de Twitter. Il l’a qualifié de «folie absolue» et a suggéré que «la liberté d’expression n’existe plus en Amérique» et «elle est morte avec la grande technologie». Cependant, le premier amendement protège uniquement les Américains de la censure gouvernementale, et non des réglementations établies par des entreprises privées. “Dégoûtant. Big Tech veut annuler tous les 75 millions de dollars [Trump] supporters “, a tweeté Jason Miller, conseiller principal pour la campagne présidentielle de Trump pour 2020.” Si vous ne pensez pas qu’ils viendront pour vous ensuite, vous vous trompez. “La Maison Blanche n’a pas commenté la décision de Twitter.

Cinq décès ont été liés à l’émeute de mercredi au Capitole, et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a appelé à la destitution de Trump de ses fonctions. Après une conférence téléphonique avec les démocrates de la Chambre, Pelosi a déclaré qu’elle entamerait une procédure de destitution si Trump ne démissionnait pas «immédiatement». L’émeute était une “attaque contre le caucus, le Congrès, le pays et la Constitution qui a été incitée et facilitée par Donald Trump”, a déclaré le représentant Hakeem Jeffries après l’appel, rapporte le New York Times. Trump serait le premier président à être destitué deux fois si la Chambre agissait rapidement pour le faire avant le 20 janvier.

Trump s’est ensuite rendu sur le compte @POTUS pour partager une longue déclaration, accusant Twitter de s’être coordonné “avec les démocrates et la gauche radicale en supprimant mon compte de leur plate-forme, pour me faire taire – et VOUS, les 75 millions de grands … patriotes qui ont voté pour moi.” Il a continué à taquiner une “grande annonce bientôt” pendant que son équipe examine “les possibilités de construire notre propre plate-forme dans un proche avenir”. Les tweets ont ensuite été supprimés.

