Alors qu’il reste hospitalisé au Walter Reed Medical Center après avoir été testé positif au coronavirus, le président Donald Trump prend son diagnostic “au sérieux”, selon son fils aîné, Donald Trump Jr., apparaissant vendredi soir sur Tucker Carlson de Fox News, Trump Jr .. a parlé de la santé de son père, ripostant aux critiques sur la gestion de la pandémie par son père et prétend qu’il ne traite pas la maladie aussi sérieusement qu’elle devrait l’être.

Notant qu’il avait parlé à son père plus tôt ce matin-là, Trump Jr. a assuré à Carlson et aux téléspectateurs de l’émission que le président «prend les choses au sérieux, mais c’est comme d’habitude. J’ai 42 ans. Je ne sais pas si je Je l’ai déjà vu malade de la grippe ou autre. C’est un combattant », a-t-il dit, selon Deadline. Trump Jr. a ajouté que “cela se rapporte à la gestion du monde libre, c’est” comme d’habitude. Il travaille toujours “et a déclaré que son père a” toujours été un travailleur “.

La réponse de Trump à la pandémie a longtemps été remise en question, beaucoup réfléchissant après avoir confirmé son diagnostic lors de ses multiples rassemblements organisés ces derniers mois. Ces rassemblements, qui ont souvent attiré des centaines, voire des milliers de soutiens, n’ont pas nécessité de masque facial ou de distanciation sociale, provoquant des réactions négatives. Même au milieu de son hospitalisation, beaucoup ont remis en question la réponse du président à son diagnostic, des critiques féroces ayant été suscitées au cours du week-end après que Trump a rompu la quarantaine dimanche afin de prendre part à un court cortège, dans lequel il a salué les partisans de son véhicule. .

Pour le moment, on ne sait pas exactement où et quand Trump a contracté le virus, bien qu’il ait été suggéré qu’un événement à la Maison Blanche le 26 septembre présentant la juge Amy Coney Barrett, candidate à la Cour suprême de Trump, aurait pu être un “événement de super propagation”. Quelques jours à peine après le rassemblement de plus de 150 personnes, il a été confirmé que Hope Hicks avait été testée positive, Trump et la première dame confirmant plus tard leurs propres diagnostics.

Trump a ensuite été hospitalisé vendredi, bien qu’il y ait eu des rapports contradictoires concernant sa santé. Juste avant l’apparition de Trump Jr. sur Tucker Carlson ce soir, le correspondant en chef de CNN à la Maison Blanche, Jim Acosta, a rapporté qu’un conseiller présidentiel lui avait dit “c’est grave” et a ajouté que Trump “très fatigué, très fatigué et ayant du mal à respirer”. Son fils, cependant, a riposté à ces affirmations, disant à Carlson que son père avait été emmené à l’hôpital “pas pour autre chose en particulier que pour une grande prudence. Il n’y a pas été amené – contrairement à ce que disent les théoriciens du complot – pour autre chose. qu’une abondance de prudence. “