Un porte-parole de Donald Trump Jr. a déclaré qu’il “se mettait en quarantaine dans sa cabine” après que la nouvelle de son diagnostic de coronavirus ait été rendue publique. Le porte-parole a confirmé la nouvelle de sa maladie aux journalistes de PEOPLE, et a déclaré qu’il passait son isolement dans une propriété isolée. Jusqu’à présent, il serait asymptomatique.

“Don a été testé positif en début de semaine et a été mis en quarantaine dans sa cabine depuis le résultat”, a déclaré l’initié. “Il a été complètement asymptomatique jusqu’à présent et suit toutes les directives médicales recommandées pour le COVID-19.” Cette mise à jour est survenue peu de temps après l’annonce de la maladie du fils aîné de Trump. Depuis lors, le président lui-même a tweeté que Trump Jr. “va très bien”.

Mon fils Donald va très bien. Merci! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 21 novembre 2020

Trump Jr.a été franc avec les théories du complot sur le coronavirus tout au long de la pandémie, minimisant généralement la gravité du virus et affirmant qu’il s’agissait d’un canular politique, pas d’une urgence de santé publique. Ce genre de rhétorique a même fait suspendre son compte Twitter pendant 12 heures plus tôt cette année. Bien que la suspension soit temporaire, c’était encore plus d’action que Twitter n’en a pris contre le président Donald Trump lui-même à tout moment jusqu’à présent.

Trump Jr., Eric Trump et Ivanka Trump ont tous été testés négatifs pour le coronavirus en octobre, lorsque le président et la première dame l’ont contracté. Leur fils, Barron, avait également le coronavirus à peu près au même moment. Tous les trois ont récupéré complètement, bien que les effets à long terme du COVID-19 soient toujours à l’étude.

À l’époque, le président a été critiqué pour avoir tenté de minimiser le coronavirus car il en souffrait lui-même. Il a tweeté: “Ne le laissez pas vous dominer. N’ayez pas peur. Vous allez le battre. Nous avons le meilleur équipement médical, nous avons les meilleurs médicaments, tous développés récemment. Et vous allez le battre. il.”

Trump a également fortement encouragé un traitement qu’il a reçu, dans lequel il s’est avéré plus tard qu’il avait un intérêt financier. Il s’est souvent tourné vers des rapports non fondés sur les traitements et les remèdes, et Trump Jr.a soutenu la plupart de ces affirmations. Longtemps après que les médecins ont déterminé que l’hydroxychloroquine n’était pas un traitement efficace, par exemple, Trump Jr.en parlait toujours en ligne.

Au moment d’écrire ces lignes, les États-Unis ont perdu plus de 253000 personnes à cause de la pandémie de coronavirus, et le nombre de nouveaux cas, hospitalisations et décès continue d’augmenter. Les responsables de la santé publique exhortent les Américains à annuler leurs projets de voyage de vacances et à prendre le risque au sérieux au cours des deux prochains mois.