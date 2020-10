Les fils du président Donald Trump, Donald Trump Jr.et Eric Trump, ont tous deux été testés négatifs pour le coronavirus, à la suite du test positif de leur père jeudi après-midi. L’épouse d’Eric Lara Trump et la petite amie de Donald Jr., Kimberly Guilfoyle, ont également été testées négatives. Leur sœur Ivanka Trump et son mari, Jared Kushner, ont été testés négatifs, tout comme leur jeune demi-frère Barron Trump.

“Eric et Lara prient respectivement pour leur père et leur beau-père”, a déclaré vendredi un porte-parole d’Eric et de Lara dans un communiqué. “Pour le moment, ils ont tous deux des tests COVID négatifs et prendront toutes les précautions nécessaires, sous le conseil de professionnels de la santé.” Vendredi soir, le journaliste de Fox News, Bill Hemmer, a tweeté Donald Jr. et Guilfoyle a été testé négatif. Guilfoyle avait déjà été testé positif plus tôt cet été.

Eric, Donald Jr., Ivanka et leur demi-sœur Tiffany Trump ont tous assisté mardi au premier débat présidentiel à Cleveland. Aucun d’entre eux ne portait de masque pendant que leur père débattait du candidat démocrate Joe Biden. Le chef de cabinet de Melania, Stephanie Grisham, a également confirmé que Barron, 14 ans, avait été testé négatif pour le virus. “Barron a été testé négatif et toutes les précautions sont prises pour assurer sa sécurité et sa santé”, a déclaré Grisham à NBC News.

Après l’annonce du résultat du test positif du président vendredi matin, Ivanka et Eric ont tous deux publié des déclarations publiques sur Twitter, affirmant qu’ils priaient pour son rétablissement. “Prier pour le prompt rétablissement de mon père et de Melania et pour tous ceux qui ont été touchés par COVID-19”, a écrit Ivanka. “Alors qu’ils combattent cela ensemble, le président continuera de se battre pour le peuple de ce grand pays.”

“[Trump] est un vrai guerrier », a tweeté Eric.« Il se battra à travers cela avec la même force et la même conviction qu’il utilise chaque jour pour se battre pour l’Amérique. Je vous demande de vous joindre à moi pour prier pour son rétablissement. Je n’ai jamais été aussi fier de quelqu’un et de ce qu’il a dû endurer. “

Le président est actuellement soigné au Walter Reed Medical Center. La Maison Blanche a publié des déclarations confuses sur son état qui semblent se contredire, et on ne sait pas non plus quand Trump a été testé positif pour le virus. Le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Conley, a déclaré à la presse que Trump était “sans fièvre” au cours des dernières 24 heures et que ses symptômes “se résorbaient et s’amélioraient”. Il a également déclaré que Trump ne recevait pas d’oxygène supplémentaire, mais des sources ont déclaré à CNN qu’il avait reçu de l’oxygène à la Maison Blanche vendredi.

Cependant, le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a déclaré aux journalistes que les signes vitaux de Trump étaient “très préoccupants” vendredi et que les deux prochains jours étaient “critiques” pour son rétablissement. “Nous ne sommes toujours pas sur une voie claire pour un rétablissement complet”, a déclaré Meadows, rapporte l’Associated Press. Meadows a déclaré plus tard à . que Trump allait “très bien” et que les médecins étaient “très satisfaits de ses signes vitaux”.