Aubrey O’Day continue de ramener à la maison le récit selon lequel il y avait quelque chose de spécial entre elle et Donald Trump Jr.Bien qu’il n’ait jamais officiellement confirmé être un objet, l’ancienne chanteuse de Danity Kane a déclaré à plusieurs reprises que les deux étaient très certainement un objet. . Sa dernière affirmation est qu’il voulait avoir un enfant avec elle alors qu’ils seraient prétendument ensemble.

Dans un tweet du week-end en réponse à un adepte la qualifiant de «délirante» pour avoir poussé l’idée qu’ils étaient déjà sortis ensemble, O’Day a applaudi en disant que le fils du président «m’aimait absolument» avant d’aller plus loin et affirmant qu’il «essayait d’avoir un bébé avec moi». Sachant que les gens ne la croiraient probablement pas, elle a ajouté qu’elle avait des «reçus» pour prouver que c’était le cas. Elle n’a pas partagé d’informations supplémentaires sur cette affirmation.

Je donne définitivement une grande tête … mais il m’a vraiment aimé et essayait d’avoir un bébé avec moi (encore une fois, j’ai des reçus), donc je suis à peu près sûr que le délirant ici, c’est vous. 🥴 https://t.co/qrxbcgLNue – Aubrey O’Day (@AubreyODay) 9 novembre 2020

Les rapports sur ces deux ont été rapportés pour la première fois lorsque O’Day a qualifié Trump de son ex lors de son apparition sur MTV Ex on the Beach en 2019. Elle a également appelé la femme de 41 ans son «âme sœur» dans cet épisode de première. Les détails de leur relation supposée sont inégaux, bien qu’une source ait déjà dit à PEOPLE qu’ils avaient eu une liaison et qu’elle a pris fin en 2012 après que sa femme à l’époque, Vanessa, ait eu vent de ce qui se passait derrière son dos. Le mariage de Trump a pris fin en mars 2018 après une relation de 12 ans qui a amené cinq enfants. Il est maintenant en couple avec Kimberly Guilfoyle, qui travaille également dans l’équipe de Trump.

Dans une interview avec PEOPLE, O’Day a doublé leur relation en l’appelant son âme sœur et a déclaré qu’ils partageaient tous les deux le même sentiment l’un envers l’autre. Elle a cité leur passion et leur loyauté comme deux des choses qui les ont réunis et cela reste quelque chose, a déclaré O’Day, qu’elle espère retrouver. Interrogé sur la question de savoir si les deux se remettraient un jour au moment de l’interview, l’ancien chanteur a déclaré “qu’il a fermé le chapitre” lorsqu’il a choisi son chemin et a ajouté qu’il n’était plus la personne dont elle “était tombée amoureuse”.