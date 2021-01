La semaine dernière, Donald Trump Jr. a tiré sur Alec Baldwin et sa femme, Hilaria Baldwin, pour le récent scandale d’appropriation culturelle qui a secoué leur famille. Trump a plaisanté sur l’acteur qui incarne son père, le président Donald Trump dans Saturday Night Live, comme si ce nouveau développement justifiait la famille Trump. Même les commentateurs qui ont pris des photos sur Hilaria n’étaient pas amusés par la contribution de Trump.

“Alec Baldwin devrait jouer Alec Baldwin lorsque SNL parodie sa femme en prétendant qu’elle est espagnole depuis quelques décennies, par opposition à la fille blanche de base de la messe qu’elle est en réalité”, a écrit Trump. “Ce serait la première chose amusante que Saturday Night Live produise depuis des années.” Le tweet a reçu des milliers de retweets et plus de 164000 likes, mais les commentateurs n’étaient généralement pas amusés par la vision de Trump sur ce scandale. Les fans de SNL ont accusé l’homme d’affaires d’être un mauvais perdant du traitement de son père par la série.

Alec Baldwin devrait jouer Alec Baldwin lorsque SNL parodie sa femme en prétendant qu’elle est espagnole depuis quelques décennies, par opposition à la fille blanche de base de la messe qu’elle est en réalité. Ce serait la première chose amusante que Saturday Night Live produit depuis des années. – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 31 décembre 2020

Pour ceux qui n’ont pas suivi, le «scandale» Hilaria Baldwin s’est déroulé sur les réseaux sociaux au cours des dernières semaines, avec des fans et des détectives Internet débattant de l’authenticité de l’identité ethnique et nationale de Hilaria. Hilaria anime des podcasts, fait des apparitions à la télévision et publie sur les médias sociaux généralement un accent espagnol, faisant valoir qu’elle est originaire d’Espagne. Cependant, il a maintenant été confirmé qu’elle est née et a grandi à Boston, dans le Massachussetts.

Les critiques s’intéressent particulièrement à la mesure dans laquelle Hilaria a activement essayé de soigner l’illusion qu’elle vient d’Espagne. L’influenceur a passé en revue les preuves point par point dans une interview au New York Times, publiée le même jour que le tweet de Trump. Elle a affirmé que son accent était naturel, qu’il fluctuait en fonction de son humeur et qu’elle ne se rendait pas compte du nombre d’articles et de biographies en ligne affirmant à tort qu’elle venait d’Espagne.

Pourtant, un tas de preuves de la carrière médiatique prolifique de Hilaria semblent indiquer qu’elle était au courant et acceptait l’idée erronée de son identité nationale. Beaucoup l’ont accusée de «griffes», utilisant son accent pour présenter une personnalité plus intéressante au public. D’autres se sont moqués de clips vidéo où son accent est incohérent, et même d’un clip où elle demande à un autre hispanophone le mot anglais pour «concombre».

Baldwin a expliqué tout cela en termes généraux ou spécifiques selon les besoins, et a tenté d’orienter l’interview vers une conversation plus large sur le «partage excessif» des médias sociaux. Elle a demandé ce qu’une influenceuse professionnelle comme elle est obligée de partager avec ses fans et comment elle est autorisée à protéger sa vie privée.

«Les choses que j’ai partagées sur moi-même sont très claires», a-t-elle déclaré. «Je suis né à Boston. J’ai passé du temps à Boston et en Espagne. Ma famille vit maintenant en Espagne. J’ai déménagé à New York à l’âge de 19 ans et je vis ici depuis. Pour moi, j’ai l’impression d’avoir passé 10 ans à partager cette histoire encore et encore. Et maintenant, il semble que ce ne soit pas suffisant. “