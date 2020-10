Les médias sociaux réagissent avec colère après que Donald Trump Jr., le fils aîné du président, ait qualifié de “presque rien” le nombre de décès dus aux coronavirus aux États-Unis. Trump Jr.a fait ces remarques lors d’une interview jeudi soir sur Fox News ‘The Ingraham Angle le même jour que les États-Unis ont enregistré un record quotidien de nouveaux cas et ont approché 1000 décès en une seule journée.

S’adressant à l’hôte Laura Ingraham, le fils du président a déclaré que ceux qui critiquaient la réponse de l’administration Trump à la pandémie, et les experts médicaux discutant d’une augmentation du nombre de cas, étaient “vraiment des crétins”. Selon NBC News, il a déclaré qu’il “avait parcouru les données du CDC” après avoir “continué à entendre parler de nouvelles infections, mais je me suis dit:” Eh bien, pourquoi ne parlent-ils pas de décès? “” Il a poursuivi en déclarant: “parce que le nombre est presque rien, parce que nous avons pris le contrôle de cette chose.” Trump Jr. a ajouté que les États-Unis “surpassent l’Europe de manière positive” et se moque des démocrates, qui ont soutenu des restrictions plus strictes, déclarant: “Pourquoi ne fermons-nous pas pendant 10 ou 15 ans?” et plaisanter que les enfants peuvent apprendre sur leurs iPhones.

Ses remarques ont immédiatement agité les médias sociaux, de nombreuses personnes se sont tournées vers Twitter pour riposter à ses affirmations selon lesquelles les décès dans le pays ne sont «presque rien». Faites défiler vers le bas pour voir comment les gens réagissent.

Le fils du président, @DonaldJTrumpJr, affirme que les chiffres de Covid sont “ presque rien ” un jour où un record d’infections – 90 000 – a été établi et 1 000 personnes sont mortes en Amérique. https://t.co/ztpViOmeAm – Ali Velshi (@AliVelshi) 30 octobre 2020

Je ne comprends tout simplement pas pourquoi ils pensent que minimiser cela est une bonne idée. Mes enfants apprennent encore à la maison 3 jours par semaine! Cela affecte tout le monde en Amérique – zuzupedals (@ zuzupedals2) 30 octobre 2020

Comme le souligne NBC News, les remarques de Trump Jr. sont intervenues le même jour que le pays a enregistré un nouveau nombre record d’infections à coronavirus. Selon les données du centre de ressources sur le coronavirus de Johns Hopkins, 90 000 cas positifs ont été signalés jeudi, soit près de 10 000 de plus que le record précédent de 80 662 cas. Les décès, quant à eux, ont atteint près de 1 000 personnes.

Donald Trump Jr. a qualifié 1 063 personnes de «presque rien». Je déteste toute cette famille dégoûtante. – Women SCARE Trump💪🌈🏴‍☠️ (@ Ky_Gill28) 30 octobre 2020

Donald Trump Jr.: 250 000 morts de Covid, ce n’est pas un gros problème et c’est “presque rien” Donald Trump Jr.: Tout le monde devrait être terrifié car ANTIFA a brisé une fenêtre Starbucks – Mme Krassenstein (@HKrassenstein) 30 octobre 2020

Actuellement, les États-Unis sont en tête du monde en termes de décès, le nombre de morts atteignant presque 230 000 morts. Dans le monde, il y a eu plus de 1,8 million de décès.

Environ 1/3 autant d’Américains sont morts AUJOURD’HUI de Covid que le 9-11. “Presque rien.” #VoteThemOut #Vote #VoteBlue (en personne ou dans une boîte de dépôt!) Https://t.co/zNR6VxZStO – James Gunn (@JamesGunn) 30 octobre 2020

Je comprends qu’il y ait des différences politiques ou idéologiques … mais c’est tout simplement faux et dangereux.

Ils mettent leurs propres partisans en danger. – Antifa HR Manager (@ Luthier122) 30 octobre 2020

Les États-Unis ont également presque atteint le seuil de 9 millions de cas positifs, la base de données Johns Hopkins enregistrant plus de 8,9 millions de cas vendredi matin. Dans le monde, il y a eu plus de 45 millions de cas positifs.

Apparemment, seuls les «nobodies» meurent de Covid. C’est à quel point le leadership de notre pays se soucie de ses citoyens. – Paul Gundlach (@PaulSGundlach) 30 octobre 2020

Nous avons également battu le record du plus grand nombre de nouveaux cas en une journée. Plus de 90 000. Ces gens sont affreux – Jay Browncow (@ jbranchau78) 30 octobre 2020

Les experts en santé publique ont averti qu’il y avait une augmentation des cas, qui s’aggrave alors que le pays entre dans la saison de la grippe. Le Dr Anthony Fauci, le plus haut responsable de la santé publique du propre groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, a averti cette semaine que le pays allait souffrir “beaucoup de douleur” cet hiver, rapporte The Guardian. Il a déclaré que la vie ne reviendrait probablement pas à la normale avant la fin de 2021 ou 2022, même s’il existe un vaccin efficace.

C’est insensé. 228k morts. 80k nouveaux cas aujourd’hui. – Scandales de la Maison Blanche 247 (@ whitehouse_247) 30 octobre 2020

Jr. pense que près de 1 000 morts par jour ne sont «presque rien». – Gardez le pied sur l’accélérateur! 🕶 (@craydaysinusa) 30 octobre 2020

Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a quant à lui proposé une position similaire. Lors d’une apparition sur l’état de l’Union avec Jake Tapper dimanche, Meadows a déclaré: “nous n’allons pas contrôler la pandémie”. Il a cependant déclaré que “nous allons contrôler le fait que nous obtenons des vaccins, des produits thérapeutiques et d’autres domaines d’atténuation”.

Juste horrible. ~ 230 000 personnes sont mortes et ce fléau d’une famille traite les vies perdues comme si elles n’étaient rien. C’est dingue. – Helena (@thelastpinkcar) 30 octobre 2020

Imaginez lire ceci et avoir juste 1, juste 1 décès de Covid dans votre famille. Votre mère, frère, tante, neveu, cousin. Ils ne savent pas gouverner. Comment cela n’est-il pas évident pour tout le monde dans le monde libre? – Coporate Office Cat (@ 45_resign) 30 octobre 2020

Alors que les cas continuent d’augmenter et au milieu des remarques controversées de son fils, le président Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises que le pays «tournait le coin». Le président a fait cette affirmation à plusieurs reprises lors de nombreux rassemblements et a fustigé les médias pour qu’ils continuent de se concentrer sur la pandémie dans les jours précédant les élections.

Presque rien? Dites ça à la personne qui pleure des êtres chers .. 10 sur des milliers de familles .. quelques multiples perdent .. et grâce à son père il y en aura des milliers de plus! Comment une famille peut-elle être si insensible? C’est ce que ressentent les Atouts et qui soutiennent MAGAs. 0 empathie. Nous ne notons pas! – Faith Shields (@ Faith18Shields) 30 octobre 2020

«Presque rien», c’est ce que signifient pour lui plus de 1000 morts. – Ava (@avavroche) 30 octobre 2020

Le candidat démocrate Joe Biden, quant à lui, a fait de la réponse du président à la pandémie un élément clé de sa campagne. Dans un tweet du 25 octobre, il a critiqué Trump pour avoir annulé “les progrès accomplis par le président Obama et moi pour renforcer la sécurité sanitaire mondiale” et a déclaré que “nous avons besoin d’un leadership qui renforce la confiance du public, se concentre sur les menaces réelles et mobilise le monde pour arrêter les épidémies. avant qu’ils n’atteignent nos côtes. “

