Vendredi, le président Donald Trump a passé deux heures à «animer» l’émission de radio de Rush Limbaugh, à un moment donné lâchant un mot maudit en parlant des sanctions de l’Iran. Le président a semblé impliquer une menace contre le pays et n’a pas reconnu son utilisation d’un mot maudit lors d’une interview diffusée à l’échelle nationale. Cela a alimenté la perception de certains critiques selon laquelle l’état de santé de Trump et les médicaments qu’il prend ont faussé son jugement.

Trump a déclaré à Limbaugh que le programme nucléaire de l’armée américaine “est tout à fait top maintenant”, puis s’est tourné vers les sanctions iraniennes. Il a dit: «Ils ont été avertis. Si vous êtes avec nous, si vous nous faites quelque chose de mal, nous allons vous faire des choses qui n’ont jamais été faites auparavant. Et ils le comprennent. “La version légèrement retardée de l’émission de Limbaugh a réussi à censurer le mot de malédiction, mais les images de la caméra en studio de Limbaugh l’ont gardé intact.

«Si vous jouez avec nous, si vous nous faites quelque chose de mal, nous allons vous faire des choses qui n’ont jamais été faites auparavant.» – le président des États-Unis pic.twitter.com/RfDKchaw7i – Aaron Rupar (@atrupar) 9 octobre 2020

Trump discutait d’un accord nucléaire que son prédécesseur, le président Barack Obama, avait négocié avec l’Iran. Trump s’est depuis retiré de cet accord et expliquait à Limbaugh pourquoi il pensait que c’était la bonne décision. Il a dit: “Vous ne voyez pas la terreur comme vous aviez l’habitude de voir la terreur.”

Pourtant, Trump a reconnu que son administration avait tenté d’imposer de nouvelles sanctions à l’Iran, et il a dit à Limbaugh avec confiance qu’il pensait qu’ils le feraient s’il était réélu. Il a affirmé que l’Iran «meurt d’envie de me faire perdre».

Trump a passé deux heures sur l’émission de Limbaugh vendredi, et a eu plus tard sa première interview à la caméra depuis qu’il a été diagnostiqué avec COVID-19, lors d’une apparition sur Tucker Carlson Tonight de Fox News. Il a longuement parlé de la pandémie dans les deux cas et de son expérience personnelle avec le virus. Les deux entretiens étaient pleins d’informations fausses ou contradictoires et d’affirmations trompeuses sur la propre maladie du président.

Trump a affirmé avoir «négocié» avec ses médecins les conditions de son hospitalisation, plutôt que de suivre leurs conseils pour récupérer rapidement et éviter d’infecter les autres. “J’avais vraiment tendance à écouter mais en général peut-être que je ne le ferais pas, mais j’avais tendance à écouter ce groupe”, a déclaré le président.

Pourtant, Trump a refusé de spécifier s’il avait encore été testé négatif pour le coronavirus et si ses médecins avaient signé son rassemblement en personne samedi. Le président a également continué à faire des déclarations alarmantes et mensongères sur les bulletins de vote par correspondance et d’autres aspects du processus électoral, à moins d’un mois de l’élection présidentielle de 2020.