Le président a tweeté “STOP THE COUNT!” Jeudi alors que les bulletins de vote continuaient à être comptés dans cinq États changeants qui décideront en fin de compte si lui ou Joe Biden recevra les clés de la Maison Blanche pour les quatre prochaines années.

La campagne Trump a lancé une vague de poursuites judiciaires dans le Wisconsin, la Géorgie, la Pennsylvanie et le Michigan. La plupart des grands réseaux ont déjà appelé le Michigan pour M. Biden – lui laissant un ou deux États loin d’atteindre les 270 votes des collèges électoraux dont il a besoin pour devenir le prochain président.

Deux jours après le jour du scrutin, aucun des deux candidats n’a recueilli les 270 voix du Collège électoral nécessaires pour remporter la Maison Blanche.

Mais les victoires de M. Biden dans les États des Grands Lacs le portent à 253 ans, ce qui le place à une distance touchante de devenir président élu.

M. Trump, avec 214 votes électoraux, a été confronté à un obstacle beaucoup plus élevé.

Pour atteindre 270, il devait revendiquer au moins quatre des cinq champs de bataille restants: Arizona, Pennsylvanie, Caroline du Nord, Géorgie et Nevada.

M. Biden a déjà recueilli plus de 71 millions de voix, le plus de l’histoire.

“Je gouvernerai en tant que président américain”, a déclaré M. Biden.

“Il n’y aura pas d’États rouges ni d’États bleus lorsque nous gagnerons. Juste les États-Unis d’Amérique.”

La campagne de M. Trump s’est engagée dans une vague d’activités juridiques pour tenter d’améliorer les chances du président républicain et jeter le doute sur les résultats des élections, demandant un recomptage dans le Wisconsin et intentant des poursuites en Pennsylvanie, au Michigan et en Géorgie.

On ne sait toujours pas quand un vainqueur national sera déterminé après une longue et amère campagne dominée par le coronavirus et ses effets sur les Américains et l’économie nationale.

Mais M. Biden espérait décrocher un coup presque paralysant en arrachant la Géorgie, où le démocrate s’était rapproché à moins de 20000 voix du total de M. Trump avec moins de 50000 votes à compter.

M. Trump a utilisé son fil Twitter pour revendiquer à tort la victoire dans plusieurs États clés et amplifier les théories du complot non fondées sur les gains démocratiques alors que les votes absents et anticipés étaient tabulés.

Le directeur de campagne de Trump, Bill Stepien, a déclaré que le président demanderait officiellement un recomptage du Wisconsin, citant des “irrégularités” dans plusieurs comtés.

Et la campagne a déclaré qu’elle intentait des poursuites au Michigan et en Pennsylvanie pour suspendre le décompte des voix au motif qu’elle n’avait pas un accès approprié pour observer.

D’autres poursuites judiciaires ont été engagées en Géorgie.

Dans le même temps, des centaines de milliers de votes devaient encore être comptés en Pennsylvanie, et la campagne de M. Trump a déclaré qu’elle s’apprêtait à intervenir dans le litige existant devant la Cour suprême sur le comptage des bulletins de vote par correspondance.

La campagne a également fait valoir que des votes exceptionnels pourraient encore inverser le résultat en Arizona, qui devrait aller pour M. Biden.