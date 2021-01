Dans un enregistrement audio étonnant obtenu et publié par le Washington Post dimanche, le président Donald Trump a demandé au secrétaire d’État républicain de Géorgie, Brad Raffensperger, de “trouver” suffisamment de voix pour annuler la victoire du président élu Joe Biden dans l’État lors de la présidentielle de 2020. élection. Au cours de l’appel d’une heure de samedi, Trump fait des allers-retours entre flatter Raffensperger et le menacer vaguement s’il n’enquêtait pas sur les fausses allégations de Trump à propos de l’élection. Raffensperger a maintenu les résultats, qui montrent que Biden a remporté la Géorgie par 11 779 voix.

Raffensperger et Ryan Germany, l’avocat général de son bureau, ont rejeté à plusieurs reprises les allégations de Trump, sur la base de théories du complot infondées. Cependant, Trump a ressenti le contraire. “Le peuple géorgien est en colère, le peuple du pays est en colère”, a affirmé Trump. «Et il n’y a rien de mal à dire, tu sais, euh, que tu as recalculé. Raffensperger a répondu: “Eh bien, Monsieur le Président, le défi que vous avez, c’est que les données dont vous disposez sont fausses.”

Dans une autre partie de la bande, Trump demande spécifiquement à Raffensperger de “trouver 11 780 votes, ce qui est un de plus que nous. Parce que nous avons gagné l’État”. Il a répété à plusieurs reprises qu’il n’y avait “aucun moyen de perdre la Géorgie” et que “nous avons gagné par des centaines de milliers de voix”. Ailleurs, Trump a suggéré que si Raffensperger ne trouvait pas de preuves que les bulletins de vote avaient été détruits dans le comté de Fulton pour bloquer les enquêtes, ce serait «un gros risque pour vous et Ryan, votre avocat». Cependant, rien ne prouve que les bulletins de vote du comté de Fulton aient été détruits.

Trump a également évoqué l’élection spéciale du Sénat américain de mardi en Géorgie, où les républicains David Perdue et Kelly Loeffler sont sur le bulletin de vote. Le président a dit à Raffensperger que les républicains ne voteraient pas aux élections «à cause de ce que vous avez fait au président». Trump a poursuivi: “… Beaucoup de républicains vont voter contre parce qu’ils détestent ce que vous avez fait au président. D’accord? Ils le détestent. Et ils vont voter. Et vous seriez respecté, vraiment respecté si cela peut être redressé avant les élections. “

Le président a également évoqué les théories du complot sur les machines à voter du Dominion. “Ce Dominion va vraiment vite pour se débarrasser de ses, euh, machinerie. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Parce que c’est illégal”, a déclaré Trump lors d’un échange avec l’Allemagne. «Non, Dominion n’a déplacé aucune machine hors du comté de Fulton», a répondu l’avocat. Trump a continué à insister sur la pensée du sujet, demandant à l’Allemagne si “ils ont déplacé les pièces internes des machines et les ont remplacées par d’autres pièces”. “Non”, a répondu l’Allemagne. «Tu es sûr? Ryan? Trump a demandé à nouveau. “J’en suis sûr. J’en suis sûr, Monsieur le Président,” dit-il.

Trump a également affirmé que plus de 5000 bulletins de vote avaient été soumis par des personnes décédées, ce qui n’est pas vrai. “Le nombre réel était de deux. Deux. Deux personnes décédées qui ont voté”, a déclaré Raffensperger. “Je peux vous promettre qu’il y en a plus que cela”, a déclaré le chef d’état-major de la Maison Blanche, Mark Meadows.

Parmi les autres en ligne pendant que Trump parlait, figuraient Meadows et l’avocate conservatrice Cleta Mitchell. La Maison Blanche, la campagne Trump et Meadows n’ont pas commenté l’enregistrement, mais Mitchell a déclaré au Post Raffensperger ” a fait de nombreuses déclarations au cours des deux derniers mois qui ne sont tout simplement pas correctes et toutes les personnes impliquées dans les efforts au nom de l’élection présidentielle. challenge a dit la même chose: montrez-nous vos enregistrements sur lesquels vous comptez pour affirmer que nos chiffres sont erronés. “

Début décembre, Raffensberger a déclaré qu’un troisième recomptage des bulletins de vote avait confirmé la victoire de Biden dans l’État. Biden est devenu le premier candidat démocrate à remporter l’État depuis 1992 lorsque le président Bill Clinton a remporté la Géorgie. Le Congrès se réunira mercredi pour une session conjointe pour confirmer l’élection de Biden. Certains républicains ont juré de contester les résultats, mais ils n’ont pas assez de voix pour les annuler.