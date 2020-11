Actuellement, tous les bébés nés aux États-Unis obtiennent automatiquement la citoyenneté – que leurs parents soient ou non citoyens américains.

Les critiques disent que cela signifie que les immigrés clandestins et les touristes qui visitent le pays peuvent accoucher et que leur enfant aura la citoyenneté.

On pense qu’un décret signé par le président Trump mettrait fin à cela.

Élections américaines 2020 – En images

Le président Donald Trump participe au débat présidentiel final contre le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden à l’Université de Belmont

L’ancien vice-président Joe Biden, candidat démocrate à la présidentielle, s’exprime lors du premier débat présidentiel avec le président Donald Trump le 29 septembre

La fille et la conseillère principale du président américain Ivanka Trump, la fille du président américain Tiffany Trump, la conseillère de campagne du président américain et l’épouse d’Eric Trump, Lara Trump, portent des masques à leur arrivée pour assister au dernier débat présidentiel à l’Université Belmont de Nashville, Tennessee

Le président Donald Trump et l’ancien vice-président démocrate à la présidentielle Joe Biden marchent sur scène lors du deuxième et dernier débat présidentiel au Curb Event Center de l’Université de Belmont

Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump sur scène après le dernier débat présidentiel contre le candidat démocrate à la présidence Joe Biden à l’Université de Belmont

La modératrice du débat Kristen Welker de NBC News prend la parole avant le deuxième débat de la campagne présidentielle 2020

Jill Biden, épouse de l’ancien vice-président Joe Biden, candidat démocrate à la présidentielle, salue après le deuxième et dernier débat présidentiel

Contre les manifestants et la police affrontent à l’extérieur d’un rassemblement du groupe d’extrême droite “ Super Fun Happy America ” alors qu’ils organisent une manifestation à Copley Square à Boston, Massachusetts, le 18 octobre

Le candidat démocrate à la présidence et ancien vice-président Joe Biden se tient à côté de sa petite-fille Finnegan après son atterrissage à l’aéroport international de Raleigh-Durham le 18 octobre

Le président Donald Trump danse à la fin d’un rassemblement à l’aéroport de Carson City à Carson City, Nevada le 18 octobre

Un manifestant pose pour une photo lors d’une marche des femmes défendant les droits des femmes à Los Angeles, Californie

Le président Donald Trump fait des gestes lors d’un rassemblement électoral le 17 octobre à Muskegon, Michigan

Hope Hicks, conseiller principal du président, et le chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche pour les communications Dan Scavino (à gauche) assistent à des services avec le président américain Donald Trump à l’Église internationale de Las Vegas à Las Vegas, Nevada, le 18 octobre

Les électeurs ont voté dans les isoloirs du lieu de vote anticipé au Charleston Coliseum and Convention Center à North Charleston, Caroline du Sud

Le président Donald Trump écoute en tant qu’assistant Hope Hicks prend la parole lors d’un rassemblement Make America Great Again à l’aéroport international d’Ocala à Ocala, en Floride, le 16 octobre

Le président Donald Trump arrive à un rassemblement électoral à l’aéroport international des Moines le 14 octobre

Les partisans écoutent le président américain Donald Trump lors d’un rassemblement Make America Great Again à l’aéroport international d’Ocala à Ocala, Floride

Le candidat démocrate à la présidentielle et ancien vice-président américain Joe Biden et le modérateur George Stephanopoulos arrivent pour un événement à la mairie d’ABC News au National Constitution Center de Philadelphie le 15 octobre

Le président Donald Trump est assis pendant une pause dans un hôtel de ville de NBC News, au Perez Art Museum Miami le 15 octobre

La juge Amy Coney Barrett, candidate à la Cour suprême, témoigne au troisième jour de son audition de confirmation devant le Comité judiciaire du Sénat à Capitol Hill le 14 octobre

Donald Trump jette un masque facial depuis la scène lors d’un rassemblement électoral, son premier depuis qu’il a été traité pour un coronavirus

Il n’y a pas eu de distanciation sociale lors de la campagne de Trump à Sanford, en Floride, le 12 octobre

Le président Donald Trump, avec des bandages vus sur sa main, enlève son masque facial alors qu’il sort sur un balcon de la Maison Blanche pour parler aux partisans rassemblés sur la pelouse sud pour un rassemblement de campagne que la Maison Blanche appelle une “manifestation pacifique” en Washington le 10 octobre

Joe Biden parle en tant que candidat démocrate à la vice-présidence, le sénateur Kamala Harris, écoute à la section locale des charpentiers 1912 à Phoenix le 08 octobre

Une femme passe devant de nouvelles œuvres d’art de l’artiste de rue TVBoy représentant le président américain Donald Trump habillé en costume de Superman

Un garçon donne un coup de pouce assiste à un rassemblement Make America Great Again alors que le président américain Donald Trump fait campagne à l’aéroport John Murtha Johnstown-Cambria County à Johnstown, Pennsylvanie, le 13 octobre

Ivanka Trump, fille et conseillère du président Donald Trump, prend la parole lors d’un événement de campagne à Las Vegas le 12 octobre

AP

Le candidat démocrate à la présidence et ancien vice-président Joe Biden prononce une allocution lors d’un événement de mobilisation des électeurs à Cincinnati, Ohio

Un défilé de plus de 300 voiturettes de golf soutenant l’ancien vice-président démocrate à la présidentielle, Joe Biden, s’est rendu au bureau des élections du comté de Sumter pour voter lors du vote anticipé le 7 octobre dans les villages

AP

Le vice-président Mike Pence écoute le candidat démocrate à la vice-présidence, le sénateur Kamala Harris, le 7 octobre

Candidate à la vice-présidence démocrate américaine et sénateur de Californie, Kamala Harris fait des gestes lors du débat sur la vice-présidence à Kingsbury Hall de l’Université de l’Utah

Le vice-président Mike Pence est embrassé par son épouse Karen Pence à la suite du débat à la vice-présidence avec le candidat démocrate à la vice-présidence, le sénateur Kamala Harris, le 7 octobre

AP

Le président Donald Trump se tient sur le balcon à l’extérieur de la salle bleue à son retour à la Maison Blanche le 5 octobre

Une voiture avec le président américain Trump passe devant des partisans lors d’un cortège devant le Walter Reed Medical Center de Bethesda, Maryland, le 4 octobre

Un mème de Donald Trump partagé par sa campagne

Le président Donald Trump participe à un appel téléphonique avec le vice-président Mike Pence, le secrétaire d’État Mike Pompeo et le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, le 4 octobre 2020, dans sa salle de conférence du Walter Reed National Military Medical Center à Bethesda , Maryland le 4 octobre

Le président Donald Trump passe dans le cortège présidentiel devant le centre médical militaire national Walter Reed

Le président Donald Trump travaille dans la suite présidentielle tout en recevant un traitement après avoir été testé positif pour la maladie à coronavirus (COVID-19) au centre médical militaire national Walter Reed à Bethesda, Maryland, le 3 octobre

Des autocollants «J’ai voté» sont posés sur une table à l’intérieur du Super Site Loop du Chicago Board of Elections à Chicago, Illinoi.

Le conseiller du président Hope Hicks quitte Marine One pour accompagner le président Donald Trump à bord d’Air Force One

AP

Le président Donald Trump et le candidat démocrate à la présidence Joe Biden regardent le public à la fin du premier débat présidentiel sur le campus d’éducation sanitaire de l’Université Case Western Reserve le 29 septembre

Donald Trump Jr., fils du président américain, Eric Trump, fils du président américain, avocat et personnalité de la télévision Kimberly Guilfoyle, conseiller de campagne du président américain et de l’épouse d’Eric Trump Lara Trump, fille du président américain Tiffany Trump et fille et La conseillère principale du président américain Ivanka Trump est vue avant le premier débat présidentiel à la Case Western Reserve University et à la Cleveland Clinic à Cleveland, Ohio, le 29 septembre 2020

. via .

Donald Trump fait signe à la première dame Melania Trump alors qu’ils arrivent pour son premier débat électoral de 2020

Le président Donald Trump et la première dame américaine Melania Trump avant son discours d’acceptation de la nomination du Parti républicain pour la réélection lors du dernier jour de la Convention nationale républicaine sur la pelouse sud de la Maison Blanche à Washington, DC, le 27 août 2020

. via .

Le président des États-Unis, Donald J.Trump nomme Amy Coney Barrett comme juge associée de la Cour suprême des États-Unis lors d’une cérémonie dans la roseraie de la Maison Blanche à Washington, DC, le 26 septembre

La candidate démocrate à la vice-présidence Kamala Harris prend la parole au Detroit Pistons Practice Facility à Detroit, Michigan, le 22 septembre

. via .

L’attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany et l’assistante législative de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson dansent sur la chanson YMCA alors que le président Donald Trump termine un rassemblement électoral à l’aéroport Eugene F.Kranz Toledo Express le 21 septembre

Des feux d’artifice sont vus au-dessus du Washington Monument et de la Maison Blanche à l’issue de la dernière journée de la Convention nationale républicaine le 27 août

La Première Dame Melania Trump (2e R), Barron Trump (R) et Tiffany Trump regardent le président américain Donald Trump donner un coup de pouce au petit-fils Theodore James Kushner après avoir prononcé son discours d’acceptation pour la nomination du Parti républicain pour la réélection au cours de la dernière journée de la Convention nationale républicaine sur la pelouse sud de la Maison Blanche à Washington, DC 27 août

Le vice-président Mike Pence arrive avec sa femme Karen Pence pour prendre la parole le troisième jour de la Convention nationale républicaine au monument national et sanctuaire historique de Fort McHenry à Baltimore le 26 août

La conseillère de la Maison Blanche Kellyanne Conway monte sur scène pour enregistrer son discours du troisième jour de la Convention nationale républicaine de l’Auditorium Andrew W. Mellon à Washington le 26 août

Donald Trump Jr.fist cogne sa petite amie Kimberly Guilfoyle après avoir pré-enregistré leurs adresses à la Convention nationale républicaine à l’Auditorium Mellon

Le président Donald Trump et le vice-président Mike Pence font un geste à la Convention nationale républicaine de 2020 à Charlotte le 24 août

Hunter Biden, le fils de Joe Biden, s’exprimant lors de la Convention nationale démocrate le 20 août

Selon The Hill: «Le ministère de la Justice a été consulté au sujet d’une éventuelle ordonnance de citoyenneté fondée sur le droit de naissance étant donné qu’il aurait traité des implications juridiques de toute nouvelle politique.

Certains experts disent que tout décret signé par Trump sur la question ne tiendrait pas compte de la loi car la citoyenneté est protégée en vertu du 14e amendement.

L’amendement se lit comme suit: «Toutes les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis, et soumises à leur juridiction, sont des citoyens des États-Unis et de l’État dans lequel elles résident.»

Une contestation judiciaire de tout décret signé par le président serait presque certainement déposée s’il tentait d’apporter des changements.

L’administration Trump a refusé de commenter spécifiquement la question lorsqu’elle a été approchée par The Hill.

Joe Biden prendra ses fonctions en janvier

Le secrétaire de presse adjoint de la Maison Blanche, Judd Deere, a publié une déclaration dans laquelle il a déclaré: «Depuis son entrée en fonction, le président Trump n’a jamais hésité à utiliser son autorité exécutive légale pour faire avancer des politiques audacieuses et tenir les promesses qu’il a faites au peuple américain.

Le président a déjà discuté de la fin de la citoyenneté du droit de naissance, affirmant qu’il peut l’appliquer sans amendement.

«On m’a toujours dit que vous aviez besoin d’un amendement constitutionnel. Devine quoi? Vous ne le faites pas », a déclaré Trump à Axios en 2018.« C’est en cours. Cela arrivera, avec un ordre exécutif. “

La citoyenneté fondée sur le droit de naissance n’est offerte que dans 40 pays à travers le monde, le Canada étant le seul autre pays occidental où c’est un concept.