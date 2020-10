Le président Donald Trump pourrait être hospitalisé après avoir été testé positif à la pandémie de coronavirus, mais cela ne l’empêche pas de susciter de vives réactions sur les réseaux sociaux. Après que le président a pesé sur les mesures de secours en cours contre les coronavirus, les médias sociaux ont éclaté avec des réactions.

Un tweet du Walter Reed Medical Center samedi soir, juste un jour après son transport à l’établissement, a exhorté le Congrès à adopter un autre projet de loi de relance. Dans un tweet, Trump a déclaré que “NOS GRANDS USA VEULENT ET ONT BESOIN DE STIMULUS”. Il a ensuite encouragé les démocrates et les républicains à «TRAVAILLER ENSEMBLE ET FAIRE FAIRE».

NOTRE GRAND ÉTATS-UNIS VEUT ET A BESOIN DE STIMULUS. TRAVAILLEZ ENSEMBLE ET FAITES-LE FAIT. Je vous remercie! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 3 octobre 2020

La poussée du président pour un accord est survenue alors que les discussions sur les paquets de secours supplémentaires prenaient de l’ampleur. Après des semaines de négociations bloquées, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi ont finalement repris les pourparlers, exprimant tous deux le désir de parvenir à un accord avant les élections de novembre. Pelosi, quant à lui, a également présenté un tout nouveau programme de secours, baptisé HEROES Act 2.0. Ce paquet a depuis été approuvé par la Chambre des représentants, bien qu’il soit peu probable qu’il soit soumis au Sénat pour un vote.

Le président, qui s’est concentré sur les pourparlers de secours au milieu de son diagnostic, qu’il a confirmé tôt vendredi matin, a immédiatement suscité de nouvelles discussions sur les réseaux sociaux. Faites défiler vers le bas pour voir ce que les gens disent à propos du tweet du président.

Oui, je suis d’accord, veuillez faire quelque chose bientôt! – Cynthia Whitworth (@ cywhitworth79) 5 octobre 2020

RAPPEL: la Chambre a adopté la loi sur les héros il y a des mois et la loi sur les héros 2 la semaine dernière # MoscouMitch McConnell les bloque jusqu’à ce que les républicains obtiennent les protections juridiques Covid-19 pour les grandes entreprises, afin qu’ils puissent rendre malades les travailleurs vulnérables dans des conditions dangereuses – mais ne peuvent jamais être poursuivie pic.twitter.com/p5DJKuQkjg – 𝚋𝚊𝚡𝚝𝚎𝚛 𝚋𝚎𝚊𝚗 (@TheBaxterBean) 3 octobre 2020

C’est ainsi que nous savons que votre compte Twitter reçoit le traitement «Week-end chez Bernie». – BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 3 octobre 2020

Quel assistant tweete ça? – Mme Krassenstein (@HKrassenstein) 3 octobre 2020

5 mois depuis le dernier, ça sonne bien – GamerMan360 (@ Christi48923564) 4 octobre 2020

Oui, s’il vous plaît, faites-en un et nous avons besoin de quelque chose que nous devenons sans abri et mourrons de faim comme je ne comprends pas pourquoi il faut des mois pour faire quelque chose pour le peuple américain dont quelqu’un a besoin pour aider le peuple américain @realDonaldTrump s’il vous plaît nous aider dès que possible – Hope Carmickle (@CarmickleHope) 4 octobre 2020

Le Congrès s’en fiche. Tout est allé en récréation! – Judy Alinsky (@AlinskyJudy) 4 octobre 2020

S’IL VOUS PLAÎT, faites-le !!! – Beverly Joye Conley (@joye_beverly) 5 octobre 2020

