Donald Trump a organisé son premier rassemblement de campagne depuis son test positif au COVID-19 à Sanford, en Floride, lundi soir. L’événement a eu lieu dans les aéroports de la ville et a attiré une grande foule avec Trump arrivant par son avion Air Force One près de la scène. Le rallye rattrape la date initiale du 2 octobre qui était prévue avant d’être reportée après son diagnostic.

À l’approche du rassemblement, il y avait beaucoup de doutes quant à savoir si le président était apte ou non à organiser un événement public moins de deux semaines après avoir contracté le coronavirus. Pour mettre ces critiques au repos, la Maison Blanche a révélé que Trump avait été testé négatif pour COVID-19 pendant plusieurs jours. Il a été libéré du centre médical Walter Reed après y avoir passé le week-end le 5 octobre.

C’était formidable d’être de retour dans mon état d’origine, la FLORIDE, pour faire mon retour officiel sur la campagne électorale. Je suis dynamisé par vos prières, humilié par votre soutien et absolument déterminé à terminer ce que nous avons commencé et à rendre l’Amérique plus grande que jamais! pic.twitter.com/XrQG0KPdUo – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 13 octobre 2020

Devant la foule de Floride, Trump a parlé pendant un peu plus d’une heure et a remercié les personnes présentes pour s’être rendues à Sanford: «C’était formidable d’être de retour dans mon état d’origine, la Floride, pour faire mon retour officiel sur la campagne électorale. . » Lors des élections de 2016, Trump a pu remporter la victoire en Floride et espère le faire à nouveau le 3 novembre. Les premiers sondages suggèrent que l’État se révélera être un acteur majeur de l’élection, Biden étant considéré comme un concurrent sérieux parmi Sunshine Électeurs d’État. Trump a également applaudi ses partisans pour tous les bons vœux et messages qu’il a reçus lors de son rétablissement, affirmant qu’ils l’avaient «encouragé» à faire ce retour. Trump a également déclaré à la foule qu’il restait catégorique pour rendre ce pays «plus grand que jamais». Un sujet qu’il a également abordé était la Cour suprême et son objectif de faire nommer Amy Coney Barrett après la mort de Ruth Bader Ginsburg.

De retour sur la piste, Trump sera plus actif que jamais pour tenter de rattraper le temps perdu en raison de son combat contre le coronavirus. Jason Miller, qui est le principal conseiller de campagne de Trump, a déclaré aux journalistes lundi matin qu’en plus de la Floride, le président ferait des escales en Pennsylvanie, dans l’Iowa et en Caroline du Nord cette semaine.