Le président Donald Trump a fait parler les Américains dimanche soir après avoir écrit un tweet sur la “bonne nouvelle” qu’il a concernant le projet de loi de secours COVID-19. La Chambre et le Sénat ont déjà adopté cette proposition. Mais, après que Trump a exprimé sa désapprobation sur de nombreux aspects du projet de loi, la proposition est restée dans les limbes. En conséquence, de nombreux Américains se prononcent sur la dernière mise à jour du président sur la relance.

Dimanche soir, Trump a écrit qu’il y avait de “bonnes nouvelles” concernant le projet de loi de secours COVID-19. Il a continué à écrire que de plus amples informations seraient publiées sous peu. Pour le moment, on ne sait pas exactement à quoi le président faisait référence lorsqu’il a écrit à propos de cette «bonne nouvelle». Bien que son message arrive alors que de nombreux législateurs exhortent Trump à signer le projet de loi de secours COVID-19, lui disant que la législation doit être signée afin d’envoyer plus d’aide aux Américains dans le contexte de la crise sanitaire et d’éviter la fermeture du gouvernement.

Bonne nouvelle sur Covid Relief Bill. Informations à suivre! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 27 décembre 2020

Naturellement, le tweet du président a fait beaucoup parler dimanche soir. Faites défiler vers le bas pour voir ce que certains utilisateurs de Twitter disent à propos du message de Trump.

ce n’est pas un mec de la série télévisée. nous n’allons pas «revenir après la pause publicitaire». si vous avez des nouvelles, dites-nous maintenant – isaac (@isaacappelt) 27 décembre 2020

prevnext

Ce n’est pas un putain de jeu. Les gens perdront leur maison si vous ne le signez pas. – Irene Kelly (@irene_kelly) 27 décembre 2020

prevnext

Au plaisir de recevoir ce chèque de relance de 2000 $! – Junson Chan 🇺🇸 (@realjunsonchan) 28 décembre 2020

prev