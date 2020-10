Le président Donald Trump participera à un événement de la mairie de NBC News à Miami jeudi soir, en concurrence avec un événement similaire auquel le candidat démocrate Joe Biden est sur le point de participer. la Commission sur les débats présidentiels suite au diagnostic de coronavirus du président.

Selon NBC News, la mairie de jeudi soir sera animée par la co-présentatrice de l’émission Today, Savannah Guthrie, qui se tiendra en plein air au Pérez Art Museum de Miami. Au cours de l’événement d’une heure, Guthrie mènera une conversation entre Trump et un groupe d’électeurs de Floride. La mairie adhérera également aux directives de santé publique, Trump et Guthrie étant distants d’au moins 12 pieds non seulement l’un de l’autre, mais également le public, dont les membres seront socialement éloignés “et tenus de porter des masques faciaux, répondent à un symptôme. questionnaire et faites un contrôle de la température avant d’entrer sur le site extérieur. “

L’événement avait déjà été taquiné, mais aurait été à la condition que Trump ait été testé négatif pour le coronavirus. Le directeur clinique des National Institutes of Health, Clifford Lane, a déclaré dans un communiqué à NBC News que “lui et le Dr Anthony Fauci ont examiné les données médicales récentes de Trump, y compris un test PCR collecté et analysé par les NIH mardi, et ont conclu` `avec un haut degré de confiance “que le président” ne répand pas de virus infectieux “.”

L’événement d’une heure devrait commencer à 20 h HE, à la même heure que la mairie de Biden devrait commencer sur ABC. Cet événement, qui se tiendra à Philadelphie, sera animé par George Stephanopoulos, présentateur en chef d’ABC News. D’une durée de 90 minutes, Stephanopoulos animera une conversation entre l’ancien vice-président et les électeurs, qui auront l’occasion de poser des questions à Biden.

Les événements remplacent le débat présidentiel annulé, qui aurait vu Trump et Biden s’affronter face à face. Après que le président se soit opposé aux nouveaux projets de format virtuel à la suite de son diagnostic de coronavirus, le débat a été complètement annulé. Le prochain et dernier débat est prévu pour le jeudi 22 octobre à l’Université Belmont de Nashville, Tennessee. La commission a déclaré que le débat est «soumis à des considérations de sécurité sanitaire et conformément à tous les tests, masques, distanciations sociales et autres protocoles requis». Le débat sera animé par la journaliste de NBC News Kristen Welker.