Vendredi soir, le président Donald Trump a déclaré à ses partisans qu’il pourrait quitter les États-Unis si l’ancien vice-président Joe Biden remportait l’élection présidentielle de 2020. Trump s’est exprimé lors d’un rassemblement à Macon, en Géorgie, où il s’est moqué de Biden tout en ignorant les mesures de sécurité contre les coronavirus. Un extrait du commentaire est devenu viral sur les réseaux sociaux.

“Je ne devrais pas plaisanter parce que vous savez quoi? Courir contre le pire candidat de l’histoire de la politique présidentielle me met la pression”, a déclaré Trump d’un ton sardonique vendredi. “Pouvez-vous imaginer si je perds? Toute ma vie, que vais-je faire? Je vais dire:” J’ai perdu contre le pire candidat de l’histoire de la politique. ” Je ne vais pas me sentir si bien. Peut-être que je devrai quitter le pays – je ne sais pas.

Trump dit qu’il pourrait quitter les États-Unis si Biden gagne. pic.twitter.com/XmbtYpNDoh – David Mack (@davidmackau) 17 octobre 2020

La foule rassemblée lors du rassemblement de Trump a ri de manière audible à ce commentaire, bien que d’autres le prennent plus au sérieux. Certains ont fait remarquer que fuir le pays ne ferait qu’impliquer davantage Trump dans les crimes dont beaucoup l’accusent – tels que la falsification des élections et les violations du financement de la campagne.

D’autres ont eu une réponse plus simple: ils ont tweeté qu’ils seraient heureux de voir Trump partir. Beaucoup ont exprimé la crainte que des groupes pro-Trump comme les Proud Boys continuent de se rassembler autour du président même s’il perdait les élections, il serait donc préférable de le laisser hors de vue.

Samedi, CNN a rapporté plusieurs raisons pour lesquelles le président pourrait vouloir quitter les États-Unis s’il perd l’élection présidentielle de 2020. Les journalistes ont constaté que Trump pourrait faire face à de graves répercussions juridiques pour certains de ses comportements au fil des ans sans le statut de la présidence là-bas pour le protéger. Cela comprenait certaines des grandes révélations de son histoire fiscale, qui a été publiée par le New York Times plus tôt ce mois-ci.

Trump pourrait faire l’objet de plusieurs enquêtes pour une éventuelle fraude financière remontant à des années avant sa présidence. De plus, de nombreuses poursuites en diffamation attendent dans les coulisses, de la part de femmes qui ont accusé Trump d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel. L’ancienne chroniqueuse du magazine E. Jean Carroll aurait l’intention de poursuivre Trump pour l’avoir diffamée après l’avoir publiquement accusé de viol.

«À tous égards, son départ permet aux procureurs et aux plaignants dans des affaires civiles de poursuivre plus facilement leurs poursuites contre lui», a déclaré Harry Sandick, ancien procureur fédéral du bureau du procureur américain de Manhattan. << Par exemple, il réclame une protection plus élevée contre les assignations à comparaître dans les affaires pénales et également dans les affaires d'assignation au Congrès, [and that] repose en grande partie sur le fait qu'il est président. "