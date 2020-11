Samedi matin, l’Associated Press et CBS News ont officiellement projeté l’ancien vice-président Joe Biden pour remporter l’élection présidentielle de 2020. Cette élection a été qualifiée par de nombreux experts comme l’une des décisions les plus importantes prises par la population américaine, les électeurs étant venus en nombre record pour élire Joe Biden au poste de 46e président des États-Unis, laissant Donald Trump en tant que titulaire perdant après un seul mandat. au bureau. À l’approche de la nuit des élections, les sondages suggéraient que Biden allait bien et il s’avère que contrairement aux sondages de 2016 qui prédisaient Hillary Clinton en tête, ces modèles étaient vrais.

Trump ne concédera probablement pas l’élection à Biden, car il a passé les jours après le jour du scrutin à prétendre à tort, sans aucune preuve, que des votes lui avaient été volés, à lui et à sa campagne, et même à demander l’arrêt du vote et du dépouillement. Ses commentaires ont été critiqués par beaucoup, même ceux de son propre parti politique. L’ancien gouverneur du New Jersey et conseiller de Trump, Chris Christie, a simplement déclaré qu’il n’y avait “aucune base” pour faire valoir mardi soir que Trump avait gagné. Le sénateur Marco Rubio de Floride, sans mentionner Trump par son nom, a tweeté: “Le résultat de la course présidentielle sera connu après que chaque vote légalement exprimé aura été compté.”

Les résultats de l’élection de 2020 ont vu certains États sur lesquels Trump et son équipe comptaient passer à nouveau du rouge au bleu. Ceux-ci comprenaient le Michigan et la Pennsylvanie, qui ont tous deux été soulignés dans la journée qui a précédé l’élection par les deux candidats lors de leurs arrêts de campagne respectifs. Comme ce fut le cas lorsqu’il a gagné en 2016, Trump était du côté des perdants du vote populaire, mais cette fois-ci, il a perdu certains des États les plus importants du collège électoral et n’a pas été en mesure de ramasser les 270 qui étaient nécessaires pour gagner.

Sur la base des résultats, il semble que les électeurs aient été influencés par le plan de Biden visant à mettre fin au coronavirus et à relancer le processus de récupération en 2021. Cela vient après que Trump a exhorté ses partisans que le virus était un «canular» et que le pays était « prendre un virage », un commentaire qui a attiré l’attention nationale alors que l’Amérique approchait des comptes quotidiens à six chiffres pour la première fois pendant la pandémie dans les jours précédant les élections. Sa minimisation continue du COVID-19 s’est poursuivie et s’est même renforcée après les diagnostics de son épouse et de celui de sa femme en septembre qui l’ont laissé hospitalisé au Walter Reed Medical Center avant de retourner à la campagne électorale.

Trump sera officiellement démis de ses fonctions à la Maison Blanche le 20 janvier 2021, laissant la place à l’investiture présidentielle de Biden. Biden devient juste le deuxième ancien vice-président, servant auparavant aux côtés de Barack Obama pendant ses deux mandats, à être élu président. Le seul autre à le faire était Richard Nixon. Neuf autres vice-présidents ont finalement accédé à la présidence en raison de leur décès ou de leur démission. L’élection de Biden est également importante pour sa vice-présidente, Kamala Harris, devenant la première femme – et la première femme de couleur – à occuper ce poste.