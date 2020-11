Samedi matin, l’Associated Press, CBS News et plusieurs autres organes de presse ont projeté que l’ancien vice-président Joe Biden deviendrait le 46e président des États-Unis. Ces médias ont appelé après que des retours de Pennsylvanie soient arrivés qui indiquaient que Biden gagnerait l’État et le pousserait ensuite au-delà du seuil de 270 voix électorales pour remporter la présidence. Il convient de noter qu’il s’agit d’une projection et que les votes sont toujours comptés dans plusieurs États du pays. Qu’est-ce que cela signifie pour le président Donald Trump? Eh bien, le président en exercice a déjà promis de contester la décision électorale devant le tribunal et a appelé à un recomptage dans des États tels que le Wisconsin, qui est devenu bleu en 2020 et a contribué à la victoire de Biden. Même si Trump aurait perdu la présidence, il y a encore une chance qu’il puisse à nouveau briguer le même poste en 2024.

En vertu du 22e amendement à la Constitution des États-Unis, un individu ne peut pas remplir plus de deux mandats en tant que président. Cependant, rien n’indique que ces deux mandats doivent être purgés consécutivement. S’il est possible que quelqu’un, comme Trump, puisse se présenter à nouveau à la présidence après avoir été démis de ses fonctions au cours de son premier mandat, ce n’est pas quelque chose qui s’est souvent produit au cours de l’histoire. (Il n’y a eu que quelques cas où un président sortant est démis de ses fonctions au cours de son premier mandat.) Bien qu’il soit certainement possible de servir deux mandats non consécutifs, tout comme Grover Cleveland, les 22e et 24e président, l’a fait dans les années 1800. L’ancien chef de cabinet par intérim de Trump, Mick Mulvaney, s’attend pleinement à ce que le président reste dans la sphère politique et qu’il puisse éventuellement se présenter à nouveau à la présidence en 2024, selon l’Irish Times.

“Je m’attendrais absolument à ce que le président reste impliqué dans la politique et le mettrait absolument sur la liste restreinte des personnes susceptibles de se présenter en 2024”, a déclaré Mulvaney lors d’un webinaire organisé par un groupe de réflexion de Dublin. Au cours de l’événement, il a ajouté qu’il n’était pas surpris que Trump se soit déjà engagé dans des poursuites judiciaires dans nombre de ces États du champ de bataille. Il a également déclaré qu’il serait «fou» de suggérer que le président tente d’organiser une sorte de coup d’État pour rester à sa place. Mulvaney a poursuivi: «Cela ne devrait surprendre personne qu’il y ait des avocats et qu’il y ait des poursuites et ce n’est pas un aveu tacite de perte, pas plus que ce n’est une déclaration de victoire.