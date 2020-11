Lorsque sa présidence est derrière lui, Donald Trump pourrait vivre confortablement de ses seuls discours en public, selon des agents qui ont organisé de tels événements. Les experts du circuit des experts ont déclaré à TMZ que Trump pourrait gagner 1 million de dollars ou plus par discours une fois qu’il serait hors de ses fonctions, et encore plus à l’étranger. Cependant, ces revenus peuvent être dictés par les lois sur le financement de la campagne s’il choisit de passer par une autre élection présidentielle en 2024.

Les experts qui ont parlé avec TMZ savent quels orateurs célèbres sont payés pour de grandes apparitions en dehors d’une année électorale, et ils s’attendent à ce que Trump fasse beaucoup d’argent dans l’industrie. Ils ont estimé que Trump pourrait être payé environ 1 million de dollars par discours aux États-Unis, et plus près de 2 millions de dollars pour les discours à l’étranger. Sa famille pourra peut-être aussi encaisser – ils supposent que Melania Trump pourrait être payée entre 75000 et 125000 dollars par discours, ou jusqu’à 175000 dollars pour parler à l’étranger. Théoriquement, si elle divorçait de Trump, son salaire augmenterait probablement encore plus.

Ces experts en réservation ont émis l’hypothèse que Trump et sa famille seraient des orateurs très recherchés partout aux États-Unis, où plus de 72 millions d’Américains ont voté pour lui à l’élection présidentielle de 2020. Ils ont deviné qu’il sera réservé aux événements politiques républicains et à ceux qui sont adjacents à la politique américaine. À l’étranger, ils soupçonnent que Trump sera un orateur populaire en Russie, en Israël et peut-être dans d’autres pays également.

Les initiés ont déclaré qu’un événement comme celui-ci s’accompagnerait de nombreux accords de non-divulgation, ou NDA, qui permettraient à Trump de parler encore plus librement que d’habitude sans que ses paroles ne quittent cette pièce. Les discours ne seraient pas enregistrés dans ce cas, et Trump serait en mesure de poursuivre les participants qui ont partagé ses paroles avec la presse.

Le grand obstacle pour la famille Trump pourrait être de trouver une société de relations publiques et une agence de talents pour aider à organiser des concerts comme celui-ci. Des initiés de l’industrie ont déclaré que jusqu’à présent, peu d’agents ont hâte de travailler avec la famille Trump, craignant que cela ne perturbe leurs autres talents et leur fasse perdre des clients.

Ces spéculateurs s’attendent également à ce que Trump, Melania et Ivanka tirent les plus gros salaires, Ivanka récoltant environ 100000 dollars pour les discours nationaux et 125000 dollars pour les discours internationaux. Les autres frères et sœurs de Trump seront probablement plafonnés à environ 75000 dollars par discours, où qu’ils aillent.

Tout cela pourrait devenir encore plus compliqué selon si et quand Trump lance une campagne pour la présidence en 2024. S’il le fait, ses discours passeront d’engagements privés à des événements de campagne et seront soumis à un examen plus minutieux et à une loi sur le financement de la campagne.