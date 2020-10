Mick Mulvaney, qui a été chef de cabinet par intérim du président Donald Trump pendant plus d’un an, estime que ce serait un risque politique “énorme” pour Trump de conclure un accord pour le prochain plan de relance du coronavirus si près des élections du 3 novembre. L’ancien représentant de la Caroline du Sud pense que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, dirait que Trump a “cédé” en concluant un accord maintenant. Lors de la mairie de NBC News de jeudi soir, Trump a déclaré à plusieurs reprises qu’il souhaitait un nouveau plan de relance et a accusé Pelosi de faire obstacle.

“Les gens commencent à prêter attention au fait qu’il pourrait y avoir d’énormes risques politiques pour le président en ce moment en concluant un accord si tard dans le match”, a déclaré Mulvaney sur Varney & Co. de Fox Business vendredi. “S’ils concluent un accord à ce stade tardif des discussions, Nancy Pelosi va dire que le président a cédé. La presse jouera cet angle et cela pourrait en fait blesser le président politiquement.” Mulvaney, qui a toujours un emploi dans l’administration Trump en tant qu’envoyé spécial en Irlande du Nord, a déclaré qu’il espérait qu’il n’y aurait pas d’accord pour des raisons politiques et économiques.

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Larry Kudlow, est également apparu vendredi sur Varney & Co. et a prédit qu’il serait “presque impossible” de mettre en œuvre un plan de relance avant les élections, même si un accord est conclu. Kudlow a déclaré à l’hôte Stuart Varney qu’il “envisagerait” d’augmenter la proposition actuelle de 1,8 billion de dollars de la Maison Blanche. “Absolument, je le ferais. Je dirais plus. J’irais plus haut. Allez gros ou rentrer à la maison, je l’ai dit hier”, a déclaré Kudlow.

Jeudi, Trump a affirmé que Pelosi «retardait» un accord de relance, même s’il s’était tweeté plus tôt ce mois-ci, il n’y aurait pas d’accord de relance avant les élections plus tôt ce mois-ci. “Vous savez contre qui je négocie? Nancy Pelosi, parce qu’elle ne veut pas leur donner d’argent”, a déclaré Trump à la modératrice de la mairie, Savannah Guthrie, jeudi soir. “Nous devrions avoir un stimulus. Ce n’était pas la faute de notre peuple. C’était la faute de la Chine. Et elle pénalise notre peuple. Je suis prêt à signer un grand, beau stimulus. Vous avez vu l’autre jour, j’ai dit:” Allez grand ou allez domicile.'”

Trump voudra peut-être signer un «grand, beau» plan de relance et les démocrates de la Chambre ont déjà adopté un paquet de 2,2 billions de dollars, mais il reste un obstacle majeur. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a déjà rejeté toute proposition dépassant 1 billion de dollars, même la proposition de 1,8 billion de dollars de la Maison Blanche. Au lieu de cela, il envisage de faire voter le Sénat sur un paquet qui coûte 500 milliards de dollars.