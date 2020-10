Dimanche, le président Donald Trump a intrigué les croyants d’OVNI partout avec quelques commentaires cryptiques sur le phénomène. Il a été interviewé sur Fox News par Maria Bartiromo, sur un large éventail de sujets, notamment la pandémie de coronavirus et l’élection présidentielle de 2020. Son commentaire sur les théories du complot OVNI peut avoir volé la vedette, cependant.

Bartiromo a décrit les ovnis comme “un sujet plus léger” que le reste de l’interview, interrogeant Trump au sujet d’un groupe de travail récemment créé au sein du département de la Défense. Elle a évoqué le Groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés (UAPTF), demandant sans ambages: “Monsieur le Président, alors que nous terminons ici, y a-t-il des OVNIS?” Trump a répondu timidement: “Eh bien, je vais devoir vérifier cela.”

BARTIROMO: “Monsieur le Président, y a-t-il des OVNIS?” TRUMP: “Eh bien, je vais devoir vérifier ça … Je vais vous dire ceci, nous avons maintenant créé une armée comme nous n’en avons jamais eu auparavant, en termes d’équipement.” #wut pic.twitter.com/JqecgqE7FQ – Aaron Rupar (@atrupar) 11 octobre 2020

«Je veux dire, j’ai entendu ça», a poursuivi le président. “J’ai entendu ça il y a deux jours, alors je vais vérifier. Je vais y jeter un coup d’oeil bien et fort.”

Trump a peut-être révélé plus avec son changement soudain de sujet à l’armée américaine, ce qui implique pour certains que la Force spatiale était en quelque sorte une réponse à des phénomènes OVNIS présumés. “Je vais vous dire ceci, nous avons maintenant créé une armée, comme nous n’en avons jamais eu auparavant en termes d’équipement. L’équipement que nous avons, les armes que nous avons – et espérons à Dieu que nous n’avons jamais eu pour les utiliser », a déclaré Trump.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux commentateurs se sont moqués de cette friandise et de l’idée que Trump était un président si peu conventionnel qu’il divulguerait avec désinvolture l’existence d’ovnis sur les nouvelles du câble. Cependant, au cours des dernières années, il y a eu un certain nombre de documents déclassifiés importants laissant entendre que le gouvernement américain et l’armée ont des informations top secrètes sur les OVNIS que le public n’a pas vues.

Le Pentagone a déclassifié trois vidéos de “phénomènes aériens non identifiés” en avril, et le mois suivant, l’US Navy a publié des rapports d’incidents faisant état d’observations similaires. En août, le New York Times a rapporté qu’un projet du Pentagone appelé Advanced Aerospace Threat Identification Program fonctionnait en secret, bien qu’il ait été officiellement arrêté en 2012. Il a depuis été rebaptisé UAPTF, ce que Bartiromo a mentionné.

Le discours moderne sur les ovnis remonte à au moins un siècle aux États-Unis, mais il a semblé étrange à de nombreux téléspectateurs lorsqu’il est associé à Trump. Le président est souvent associé à des théories du complot comme QAnon et le déni des coronavirus, avec des implications sociales beaucoup plus urgentes que la croyance aux ovnis. Pas plus tard qu’en 2019, Trump a exprimé son scepticisme à propos des ovnis en général dans une interview avec ABC News. Jusqu’à présent, son “look fort” n’a rien révélé de nouveau.