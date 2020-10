Le président Donald Trump a offert une mise à jour de la santé tard dans la nuit après son hospitalisation pour COVID-19. Trump, 74 ans, s’est rendu sur son Twitter vendredi soir pour dire au public que son traitement «allait bien», ajoutant un «je pense» par la suite. Il remercie également les supporters pour leurs paroles et l’a complété avec un «LOVE» en majuscules avec plusieurs points d’exclamation.

Ce bref tweet est l’une des rares mises à jour sur la santé que nous avons reçues sur le POTUS depuis qu’il a été emmené au centre médical militaire national Walter Reed, situé à Bethesda, dans le Maryland. Les mises à jour varient, certains autour du président étant très inquiets et d’autres affirmant qu’il n’y a pas lieu de s’alarmer.

Va bien, je pense! Merci a tous. AMOUR!!! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 3 octobre 2020

Le diagnostic de Trump a été rompu pour la première fois mercredi soir, sa femme Melania étant également testée positive pour le nouveau coronavirus. Le médecin du président, Sean P. Conley, a publié une note via Kayleigh McEnany, l’attachée de presse de la Maison Blanche et l’un des assistants du POTUS. Il a dit qu’ils allaient “bien tous les deux” à l’époque et qu’ils resteraient à la Maison Blanche.

“Je publie les informations suivantes avec la permission du président Donald J. Trump et de la première dame Melania Trump”, a déclaré Conley. «Ce soir, j’ai reçu la confirmation que le président Trump et la première dame Melania Trump ont été testés positifs pour le virus SRAS-CoV-2. Le président et la première dame vont bien en ce moment, et ils prévoient de rester chez eux à la Maison Blanche. pendant leur convalescence, l’équipe médicale de la Maison Blanche et moi-même maintiendrons une veille vigilante, et j’apprécie le soutien apporté par certains des plus grands professionnels et institutions médicales de notre pays.

“Soyez assuré que j’attends du président qu’il continue à s’acquitter de ses fonctions sans interruption pendant sa convalescence, et je vous tiendrai au courant de tout développement futur.”

Cependant, les choses ont pris une tournure inquiétante vendredi, lorsque Trump s’est rendu à l’hôpital. Les symptômes du POTUS commençaient apparemment à être préoccupants. “Par prudence, et sur recommandation de son médecin et de ses experts médicaux, le président travaillera depuis les bureaux présidentiels de Walter Reed pendant les prochains jours”, a déclaré McEnany aux médias à l’époque. Trump est également apparu via une vidéo Twitter pour confirmer l’hospitalisation.

Les responsables de WH sont sérieusement préoccupés par l’état de Trump ce soir et ses symptômes sont pires que ceux de la Première Dame à ce stade, selon nos sources. – Jim Acosta (@Acosta) 2 octobre 2020

Le conseiller de Trump a déclaré qu’il y avait des raisons de s’inquiéter pour la santé de Trump ce soir. “C’est grave”, a déclaré la source. La source a ensuite décrit Trump comme très fatigué, très fatigué et ayant du mal à respirer. Les responsables du WH continuent de dire que Trump ira bien. – Jim Acosta (@Acosta) 2 octobre 2020

Plus tard vendredi soir, une autre mise à jour inquiétante est venue via Jim Acosta de CNN. Les sources d’Acosta à la Maison Blanche considéraient la situation comme «grave». Parmi les symptômes de l’ancien apprenti hôte figuraient des difficultés respiratoires et de la fatigue. D’autres ont dit, cependant, que le public ne devrait pas être alarmé et que d’autres mises à jour viendront via la Maison Blanche. samedi matin, la condition du président n’a pas été mise à jour.