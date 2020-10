La Maison Blanche a partagé une vidéo avec le président Donald Trump sur Twitter vendredi soir, avant qu’il ne soit emmené au centre médical Walter Reed pour recevoir un traitement pour les symptômes du COVID-19. C’était le premier tweet du président depuis qu’il a annoncé que lui et la première dame Melania Trump avaient été testés positifs pour le virus. Dans la vidéo, Trump a assuré aux Américains qu’il allait “très bien”, tout comme la première dame.

“Je tiens à remercier tout le monde pour l’énorme soutien”, a déclaré Trump dans la brève vidéo. “Je vais à l’hôpital Walter Reed. Je pense que je vais très bien, mais nous allons nous assurer que les choses se passent bien. La première dame va très bien. Alors, merci beaucoup. Je l’apprécie. Je ne l’oublierai jamais. Merci. ” Après que Trump ait filmé le clip, il s’est dirigé vers un hélicoptère pour le conduire de la Maison Blanche à Walter Reed. Il n’a pas répondu aux questions des médias et a porté un masque facial.

pic.twitter.com/B4H105KVSs – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 2 octobre 2020

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a confirmé que Trump présentait des «symptômes légers» du COVID-19 en annonçant qu’il se ferait soigner à l’hôpital. Il n’a remis aucun de ses pouvoirs présidentiels au vice-président Mike Pence et continuera à travailler dans les bureaux présidentiels de Walter Reed pour les “prochains jours”, a déclaré McEnany. Le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Colney, a déclaré que Trump avait été traité avec un cocktail d’anticorps expérimental développé par la société de biotechnologie Regeneron.

Le test positif de Trump est intervenu à la fin d’une semaine chargée pour le président. Samedi, il a présenté sa nouvelle candidate à la Cour suprême, la juge Amy Coney Barrett, lors d’une cérémonie à l’extérieur à la Maison Blanche. Barrett a été testé négatif, mais des responsables ont déclaré à l’Associated Press qu’elle avait eu un cas bénin de coronavirus plus tôt cette année et qu’elle s’était rétablie depuis. Deux sénateurs républicains, Thom Tillis de Caroline du Nord et Mike Lee de l’Utah, ont assisté à la cérémonie et ont été testés positifs vendredi.

Mardi, Trump était à Cleveland pour le premier débat présidentiel avec le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden, qui a également été testé négatif. Jeudi, Trump a organisé une collecte de fonds à Bedminster, dans le New Jersey. Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a confirmé que l’aide du camp Trump, Hope Hicks, avait été testée positive au moment où ils montaient sur Marine One pour partir pour le New Jersey. Certains membres du personnel ont été retirés du voyage, mais Trump a poursuivi l’événement. À son retour à Washington, Trump a tweeté de manière choquante que Melania et lui avaient été testés positifs.

Depuis le début de la pandémie en mars, Trump avait tenté à plusieurs reprises d’assurer aux Américains qu’elle disparaîtrait et il a continué à la minimiser. Il portait rarement des masques en public et se moquait de Biden pour en porter un si souvent pendant le débat. Biden a également régulièrement organisé des événements de campagne avec de petites foules socialement éloignées, contrairement aux grands rassemblements de Trump avec des milliers de partisans proches les uns des autres et certains ne portant pas de masques. Trump a maintenant été contraint d’annuler les événements de la campagne, à seulement un mois avant les élections du 3 novembre.